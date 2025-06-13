Шпилевский назвал три клуба РПЛ, с которыми вел переговоры

Белорусский тренер Алексей Шпилевский подтвердил заинтересованность в его назначении трех клубов РПЛ, в том числе двух из Москвы.

«Пока сложно что-то сказать о моем будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА, и с «Динамо», и с «Пари НН». На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры.

Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект. Пусть он будет хоть в Индии, при всем уважении. Посмотрим, что будет в течение нескольких дней или недель», – сказал Шпилевский.