Шпилевский назвал три клуба РПЛ, с которыми вел переговоры

Белорусский тренер Алексей Шпилевский подтвердил заинтересованность в его назначении трех клубов РПЛ, в том числе двух из Москвы.
«Пока сложно что-то сказать о моем будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА, и с «Динамо», и с «Пари НН». На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры.
Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект. Пусть он будет хоть в Индии, при всем уважении. Посмотрим, что будет в течение нескольких дней или недель», – сказал Шпилевский.
- Сообщалось, что у белоруса согласован контракт с «Пари НН».
- Шпилевский приводил к чемпионским титулам «Кайрат» и «Арис».
- ЦСКА ищет замену для Марко Николича, «Динамо» – для Марцела Лички, «Пари НН» – для Виктора Гончаренко.
Источник: Sport24