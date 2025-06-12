«Пари НН» выбрал нового тренера

Виктора Гончаренко в «Пари НН» сменит другой белорусский тренер.
Нижегородскую команду возглавит 37-летний Алексей Шпилевский.
Стороны уже согласовали контракт на три года. Его подпишут в ближайшие дни.
- Шпилевский приводил к чемпионским титулам «Кайрат» и «Арис».
- Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
- «Пари НН» может получить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
Источник: «Спорт-Экспресс»