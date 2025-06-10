Канчельскису смешно от предстоящего матча Беларусь – Россия: «Игра будет в одни ворота»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем товарищеском матче с Беларусью.

«Это очень смешно… Нет никаких ожиданий от игры. Нужно заканчивать с этим. Какие могут быть ожидания в матче против белорусов? Это игра будет в одни ворота. С уважением отношусь к команде Белоруссии, но все-таки от наших ожидаем разгромной победы. По-другому быть не может. Повторюсь, при всем уважении к ним.

Но в Белоруссии происходит непонятная история с футболом. По каким там принципам набирают игроков в команду? Я уже ничему не удивляюсь», – сказал Канчельскис.