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  • Канчельскису смешно от предстоящего матча Беларусь – Россия: «Игра будет в одни ворота»

Канчельскису смешно от предстоящего матча Беларусь – Россия: «Игра будет в одни ворота»

Сегодня, 09:32
4

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем товарищеском матче с Беларусью.

«Это очень смешно… Нет никаких ожиданий от игры. Нужно заканчивать с этим. Какие могут быть ожидания в матче против белорусов? Это игра будет в одни ворота. С уважением отношусь к команде Белоруссии, но все-таки от наших ожидаем разгромной победы. По-другому быть не может. Повторюсь, при всем уважении к ним.

Но в Белоруссии происходит непонятная история с футболом. По каким там принципам набирают игроков в команду? Я уже ничему не удивляюсь», – сказал Канчельскис.

  • Матч Беларусь – Россия начнется в 20:00 мск.
  • Россияне проводят только товарищеские матчи.
  • 6 июня Россия сыграла дома вничью с Нигерией (1:1).

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Динамо Бр Россия Беларусь Канчельскис Андрей
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Комментарии (4)
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Интерес
1749537783
Будет ничья и Канч обмарается.Он ведь не знает плачевную ситуацию с картофелем в России.А тут Бацка пообещал Калининградскую область поддержать "картофельно",в связи с неурожаем.Эх,далёк ты от гросс политИк,батюшка...
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АК 68
1749538685
Что тут смешного? Более сильные играют с соперником, который слабее их, это нормально, это повсеместно. А Англия недавно еле-еле 1:0 обыграла Андорра - ему смешно?
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Loko_Roma
1749548645
Ждем экспердных мнений от разного рода поехавших в вопросе результата
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Литейный 4 (returned)
1749553574
"Это игра будет в одни ворота". Меня терзают смутные сомнения! А в чьи ворота? Гыгыгы
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