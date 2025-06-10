Канчельскису смешно от предстоящего матча Беларусь – Россия: «Игра будет в одни ворота»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем товарищеском матче с Беларусью.
«Это очень смешно… Нет никаких ожиданий от игры. Нужно заканчивать с этим. Какие могут быть ожидания в матче против белорусов? Это игра будет в одни ворота. С уважением отношусь к команде Белоруссии, но все-таки от наших ожидаем разгромной победы. По-другому быть не может. Повторюсь, при всем уважении к ним.
Но в Белоруссии происходит непонятная история с футболом. По каким там принципам набирают игроков в команду? Я уже ничему не удивляюсь», – сказал Канчельскис.
- Матч Беларусь – Россия начнется в 20:00 мск.
- Россияне проводят только товарищеские матчи.
- 6 июня Россия сыграла дома вничью с Нигерией (1:1).
Источник: Betonmobile