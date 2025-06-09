Назван пятый игрок сборной России, который пропустит матч с Беларусью

Еще один футболист сборной России оказался не готов ко второй июньской игре.

Товарищеский матч с Беларусью пропустит левый защитник Данил Круговой.

Он покинул расположение сборной по медицинским причинам и возвращается в ЦСКА.

Ранее стало известно, что во встрече не примут участие Матвей Сафонов, Максим Осипенко, Алексей Батраков и Максим Глушенков.