Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Назван пятый игрок сборной России, который пропустит матч с Беларусью

Назван пятый игрок сборной России, который пропустит матч с Беларусью

Сегодня, 16:08
2

Еще один футболист сборной России оказался не готов ко второй июньской игре.

Товарищеский матч с Беларусью пропустит левый защитник Данил Круговой.

Он покинул расположение сборной по медицинским причинам и возвращается в ЦСКА.

Ранее стало известно, что во встрече не примут участие Матвей Сафонов, Максим Осипенко, Алексей Батраков и Максим Глушенков.

  • Беларусь примет Россию во вторник, 10 июня, в Минске на Национальном футбольном стадионе.
  • Начало – в 20:00 мск.
  • Россияне в пятницу сыграли вничью с Нигерией – 1:1.

Еще по теме:
Назначен судья на матч Беларусь – Россия 1
Нападающий ЦСКА Шуманский может сыграть за Беларусь против России 1
Пономарев дал прогноз на результат матча Беларусь – Россия: «Напряжение в игре будет» 1
Источник: сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Беларусь Круговой Данил
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1749476166
И всех этих паразитов (5шт), в сборную больше не приглашать и отобрать (пожизненно) визы в Беларусь :)))
Ответить
Интерес
1749477791
ЦСКА объявил экстренный сбор годков,для обсуждения патовой ситуации!
Ответить
Главные новости
Николич обратился к болельщикам ЦСКА
16:50
2
Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии
16:41
3
Transfermarkt назвал нового самого дорогого футболиста мира
16:29
⚡️ ЦСКА объявил об уходе Николича
16:21
4
«Спартак» определился с альтернативой для Комличенко
16:16
9
Назван пятый игрок сборной России, который пропустит матч с Беларусью
16:08
2
Реакция Семина на уход Николича из ЦСКА
16:00
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
15:50
«Локомотив» снизил отступные за Батракова
15:40
1
ФотоСамый дорогой футболист «Зенита» женился на бразильской модели
15:30
16
Все новости
Все новости
Назван пятый игрок сборной России, который пропустит матч с Беларусью
16:08
2
Назначен судья на матч Беларусь – Россия
14:48
1
Нападающий ЦСКА Шуманский может сыграть за Беларусь против России
09:49
1
Пономарев дал прогноз на результат матча Беларусь – Россия: «Напряжение в игре будет»
08:02
1
Бывший тренер «Спартака» выступил против совмещения постов Карпиным
Вчера, 22:42
Молодежная сборная России победила сверстников из Узбекистана в матче с 9 голами
Вчера, 20:22
3 игрока сборной России пропустят матч с Беларусью из-за повреждений
Вчера, 18:25
1
Черчесов высказался о совмещении постов в клубе и сборной России
Вчера, 11:55
2
Тренер вратарей сборной России прокомментировал игру Сафонова с Нигерией
Вчера, 10:23
13
Глебов рассказал о стычке с игроком сборной Нигерии
7 июня
2
ВидеоСафонов раскрыл, что ему сказали партнеры по сборной России после голевой ошибки в матче с Нигерией
7 июня
6
Батраков – о сборной Нигерии: «Не увидел чего-то сверхъестественного»
7 июня
14
ВидеоТренер сборной Нигерии прокомментировал ошибку Сафонова
7 июня
9
Юран определил проблему сборной России после ничьей с Нигерией
7 июня
10
ВидеоКафанов проанализировал дикую ошибку Сафонова
7 июня
8
Тренер сборной Нигерии прокомментировал ничью с Россией
7 июня
2
ВидеоСафонов после голевой ошибки отказался от приза лучшему игроку матча Россия – Нигерия
6 июня
1
Булыкин двумя словами описал ошибку Сафонова
6 июня
8
Карпин прокомментировал ничью сборной России с Нигерией
6 июня
6
ВидеоКарпин объяснил дикую ошибку Сафонова
6 июня
17
Черчесов – о победе Сафонова в ЛЧ: «Нужно ему отдать должное – праздновал добротно»
6 июня
4
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Нигерия: 6 июня
6 июня
1
Чуквуэзе из «Милана» хотел сыграть с Россией, но не попал в заявку сборной Нигерии
6 июня
Где смотреть матч Россия – Нигерия: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 6 июня 2025
5 июня
1
Карпин высказался о новичках сборной России
5 июня
Сафонов переплатил по долгам за алименты
4 июня
7
Колосков оценил решение Нигерии сыграть с Россией в ослабленном составе
4 июня
7
Сафонов – о копии трофея Лиги чемпионов от РФС: «Подкрашен как-то неровненько»
4 июня
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 