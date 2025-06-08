3 игрока сборной России пропустят матч с Беларусью из-за повреждений

Защитник Максим Осипенко, полузащитник Алексей Батраков и нападающий Максим Глушенков не сыграют за сборную России в товарищеском матче с Беларусью из-за микроповреждений. Тренерский и медицинский штабы национальной команды решили не рисковать здоровьем игроков и отпустить их в расположение клубов.

Как сообщалось ранее, на игру в Минск не поедет и вратарь Матвей Сафонов, который вернется в расположение «ПСЖ» 9 июня.

Всего на матч Беларусь – Россия отправились 23 игрока сборной России.

Вратари. Андрей Лунeв («Динамо»), Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники. Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба – ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо Мх»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат»).

Полузащитники. Кирилл Щетинин («Ростов»), Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Антон Миранчук («Сьон»).

Нападающие. Иван Сергеев («Крылья Советов»), Николай Комличенко («Ростов»).