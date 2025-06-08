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  • 3 игрока сборной России пропустят матч с Беларусью из-за повреждений

3 игрока сборной России пропустят матч с Беларусью из-за повреждений

Вчера, 18:25
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Защитник Максим Осипенко, полузащитник Алексей Батраков и нападающий Максим Глушенков не сыграют за сборную России в товарищеском матче с Беларусью из-за микроповреждений. Тренерский и медицинский штабы национальной команды решили не рисковать здоровьем игроков и отпустить их в расположение клубов.

Как сообщалось ранее, на игру в Минск не поедет и вратарь Матвей Сафонов, который вернется в расположение «ПСЖ» 9 июня.

Всего на матч Беларусь – Россия отправились 23 игрока сборной России.

Вратари. Андрей Лунeв («Динамо»), Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники. Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелeхин (оба – «Ростов»), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба – ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо Мх»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат»).

Полузащитники. Кирилл Щетинин («Ростов»), Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (оба – «Локомотив»), Данил Пруцев («Спартак»), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Антон Миранчук («Сьон»).

Нападающие. Иван Сергеев («Крылья Советов»), Николай Комличенко («Ростов»).

  • Игра пройдет на Национальном футбольном стадионе 10 июня и начнется в 20:00 мск.
  • Россия занимает в рейтинге ФИФА 35-е место, Беларусь – 98-е.

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Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Ростов Зенит Локомотив Россия Беларусь Осипенко Максим Глушенков Максим Батраков Алексей
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Комментарии (1)
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Mirak92
1749397897
Все они на пенсию уйдут и не на футбольную, а на седовласую, когда нас допустят к турнирам, не вижу смысла этих сборов. Только ущерб для клубов, в случае травм. Хотя для белорусов, можно и дать исключение, отличный для них спарринг
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