Губерниев: «Не удивлюсь, если Карпин окажется в ЦСКА, он ласковый теленок российского футбола»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе главного тренера ЦСКА Марко Николича в АЕК и предложил варианты замены серба в московском клубе.

«Для «армейцев» это урок – и для всех. Мы приглашаем иностранцев, которые за деньги всe продадут. Николич рассказывал, как они чемпионами будут становиться, а потом – бац, взял и свалил. Поэтому Николич с возу – ЦСКА легче. Надо наших приглашать.

Что стоят слова этих людей? О чeм эти слова? Ни о чeм. В любой момент развернутся и уедут, когда политическая ситуация изменится. Чего про семью-то врать? Лицемеры. Ну, давайте тогда пригласим ещe кого-нибудь. Найдeм какого-нибудь ноунейма из Боснии и Герцеговины, потом скажем, что он лучший тренер мира.

Надо шанс нашим давать. Ролан Гусев прекрасно играл в футбол, разбирается, и тренер из него получится хороший. У нас сейчас Станислав Черчесов без работы сидит. Есть варианты. Что касается Валерия Карпина, он может пойти куда угодно, поскольку он ласковый телeнок российского футбола. В сборной матчей мало, а две зарплаты лучше, чем одна.

Куда бы он ни пошeл, мы будем это приветствовать. Видимо, пока с «Динамо» что-то не получается, может, какие-то ещe переговоры ведутся. Посмотрим. Но я не удивлюсь, если Карпин окажется в ЦСКА», – сказал Губерниев.