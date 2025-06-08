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  • Губерниев: «Не удивлюсь, если Карпин окажется в ЦСКА, он ласковый теленок российского футбола»

Губерниев: «Не удивлюсь, если Карпин окажется в ЦСКА, он ласковый теленок российского футбола»

Вчера, 13:18
21

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе главного тренера ЦСКА Марко Николича в АЕК и предложил варианты замены серба в московском клубе.

«Для «армейцев» это урок – и для всех. Мы приглашаем иностранцев, которые за деньги всe продадут. Николич рассказывал, как они чемпионами будут становиться, а потом – бац, взял и свалил. Поэтому Николич с возу – ЦСКА легче. Надо наших приглашать.

Что стоят слова этих людей? О чeм эти слова? Ни о чeм. В любой момент развернутся и уедут, когда политическая ситуация изменится. Чего про семью-то врать? Лицемеры. Ну, давайте тогда пригласим ещe кого-нибудь. Найдeм какого-нибудь ноунейма из Боснии и Герцеговины, потом скажем, что он лучший тренер мира.

Надо шанс нашим давать. Ролан Гусев прекрасно играл в футбол, разбирается, и тренер из него получится хороший. У нас сейчас Станислав Черчесов без работы сидит. Есть варианты. Что касается Валерия Карпина, он может пойти куда угодно, поскольку он ласковый телeнок российского футбола. В сборной матчей мало, а две зарплаты лучше, чем одна.

Куда бы он ни пошeл, мы будем это приветствовать. Видимо, пока с «Динамо» что-то не получается, может, какие-то ещe переговоры ведутся. Посмотрим. Но я не удивлюсь, если Карпин окажется в ЦСКА», – сказал Губерниев.

  • Сообщалось, что АЕК представит Николича в качестве главного тренера команды на следующей неделе. Он подпишет с греческим клубом двухлетний контракт.
  • АЕКу необходимо выплатить ЦСКА отступные в размере 600 тысяч евро, а зарплата 45-летнего тренера составит 2 миллиона евро в год. В московском клубе он зарабатывал 1,2 миллиона.
  • Николич возглавляет ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.
  • 47-летний Ролан Гусев с 1 мая являлся исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».
  • Ожидается, что 56-летний главный тренер сборной России Валерий Карпин будет назначен главным тренером «Динамо» после 10 июня.
  • 61-летний Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана в январе.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Динамо ЦСКА Россия АЕК Черчесов Станислав Николич Марко Карпин Валерий Гусев Ролан Губерниев Дмитрий
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Комментарии (21)
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Plyash
1749380348
Губа , а ты , однако , ласковый телёнок всего российского спорта . Ты зимний специалист на все руки , тут тебе и спринт , слалом , биатлон , фристайл , могул , шорт-трек , а затем всё остальное - фигурное катание , синхронное плавание , и многая-многая другое . Всё не перечислить . Как известно , за двумя зайцами погонишься , ни одного не поймаешь . Сиди и не вякай , журналюга широкого профиля . Обо всём понемножку , и ни о чём толком . Словоблуд ходячий .
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RATM
1749380910
Боже упаси. Что Карпин, что Черчесов – полный мрак за кучу денег. Самые интересные варианты, как по мне, Личка и Осинькин. Игра, по крайней мере, будет яркой и атакующей, плюс молодежь дальше расти сможет. Ну или тогда уже давать шанс Игнашевичу в попытке найти себе тренера на долгие годы. С Гусевым тоже можно было бы попробовать, но чересчур риск велик. Совсем неясно пока, что он за тренер.
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Plyash
1749381215
В ЦСКА я бы Игнашевича Серёжу позвал . А потом Канифея послал учиться за лицензией , он со временем Гл.коучем станет без всяких оговорок , опыт игры(работы) с футболистами у него огромный , и тренер из него будет хороший . Завтрашние успехи надо закладывать уже сегодня , на долгие годы . И будет ЦСКА флагман на долгие годы , пока коуч свой будет работать .
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Desma
1749381352
Дима видимо забыл, что мы живем при капитализме где всё продаётся и всё покупается.
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Mirak92
1749382464
Ля, Серёга Игнашевич не?
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The only one
1749382535
А почему бы самому Губерниеву не попробовать себя в роли тренера?
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Интерес
1749384267
А Карпин по какому гражданству, из предполагаемых трёх,будет у нас проходить,а,Губер???
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boris63
1749387870
Ну, и.
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Spartak_forv@
1749388139
А сами все за идею работают)
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Бан
1749400556
Опять зашлепал губами "патриот". Иди кричи на биатлоне...
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