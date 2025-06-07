Тренер сборной Нигерии прокомментировал ничью с Россией

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелле подвел итоги товарищеской встречи с Россией.

Итоговый счет матча в «Лужниках» – 1:1.

Сборная России не выиграла впервые с 16 октября 2023 года.

– Кто вам больше всего запомнился у России сегодня?

– На самом деле, очень много игроков. Сразу хотел бы отметить 9‑го номера (Комличенко). Вообще вся игра по флангам была очень хорошо выстроена. Прекрасное движение, четкая игра полузащиты. И выход из обороны очень мощный.

Сложно запомнить сразу имена игроков чужой команды. Но если говорить в целом, считаю, что ничья в Москве – это отличный повод для гордости, потому что играли с очень сильной командой.

– С кем бы вы могли сравнить сборную России?

– Не знаю, будет ли приятно такое сравнение… Нам вообще не так часто удается играть в Европе, поэтому, я бы сравнил россиян со сборной Германии.

И вообще во многих аспектах игра команды довольно сильная. Это очень умная игра, похожая именно на немецкую.

И вообще если вы приедете играть в Москву, не изучив досконально вашу сборную, вы столкнетесь с большими трудностями.

Я бы хотел поблагодарить Россию за такой прием, мы много хорошей информации получили по итогам этого выезда.