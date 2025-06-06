Тренер «Черноморца» сделал заявление о скандале с договорняком в матче с «Сочи»

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Олег Василенко не стал отрицать громкие обвинения инвестора клуба.

Ранее Сергей Шишкарев заявил, что гендиректор Максим Пономарев пытался манипулировать спортивным результатом в матче с «Сочи».

Пономарев якобы предлагал тренеру и футболистам обеспечить нужный результат, но те отказались.

Команды встречались 24 мая в 34-м туре Первой лиги.

«Сочи» уступил со счетом 1:2 и не попал в зону стыковых матчей по спортивному принципу.

Впоследствии сочинцы заменили «Черноморец», который финишировал третьим, но не прошел лицензирование.

«Конечно, такая ситуация очень сложна и неприятна. Неприятна в том плане, что какая‑то целостность рухнула, на мой взгляд, из‑за непрофессиональных и нечестных вещей.

Так жить неправильно. Если ты не можешь изменить ситуацию, значит, нужно ее принять, изменить своe отношение к ней и двигаться дальше.

Раньше понимал и сейчас понимаю, что я стал соучастником того, как делать не надо. Но мы делали всe честно, профессионально. Значит, будут новые возможности, будем развиваться дальше», – сказал Василенко.