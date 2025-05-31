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Назван самый убыточный клуб РПЛ по итогам 2024 года

31 мая 2025, 09:54
22

РФС привел финансовые показатели клубов РПЛ по итогам 2024 года.

Самым прибыльным клубом оказался «Краснодар», самым убыточным – «Спартак».

Прибыльность клубов РПЛ в 2024 году.

«Краснодар» – 13,05 миллиарда рублей;

«Акрон» – 364 миллиона рублей;

«Рубин» – 217;

«Зенит» – 137;

«Крылья Советов» – 119;

«Пари НН» – 90;

«Факел» – 89;

«Динамо Мх» – минус 30 миллионов рублей;

«Оренбург» – минус 56;

«Динамо» – минус 105;

«Ростов» – минус 261;

«Ахмат» – минус 261;

ЦСКА – минус 528;

«Химки» – минус 587;

«Локомотив» – минус 1,07 миллиарда рублей;

«Спартак» – минус 2,61.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (22)
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slavа0508
1748674694
Умеет Галицкий деньги зарабатывать . что здесь скажешь ...
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SLADE2019
1748675390
Уважаемые клоуны из РФС, подобные "конкурсы" на определение самого убыточного клуба, проводите пожалуйста среди клубов, которые на госдотациях находятся, в том числе бюджеты регионов пожирают. Частные клубы свои деньги тратят и не ваше и никого бы то ни было дело в это носы совать. Занимайтесь полезными делами, хоть иногда, хоть в короткие перерыва пожирания бюджетных денег, где вы ой как преуспели. А то, что менеджмент Спартака отстойный, козе понятно и писать об этом сил уже особых нет. Но, раз Алекперову такой бардак нравится, то это его дело.
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Блямба
1748676139
Выступление сводного хора "убытков" объявляется открытым!)
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aldo conte
1748676980
И как считали прибыль? Ни разу не видел расклад дебит/кредит ни по одному клубу. Было бы любопытно посмотреть сколько и на что потратили, сколько и за что дохода прибыло.
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NewLife
1748678607
Дюков, вместо выкладывания этого фуфла опубликуйте балансы и счета прибылей и убытков. Люди сами разберутся.
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Spartak_forv@
1748682725
Наброс удался
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Vratarь
1748683452
Ну, и где певцы "у нас частный клуб"! Все бюджетники, кроме "Краснодара", ну, может и "Акрона". "Частники" с миллионными убытками, ага-ага - "акционерам" расскажите.
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нейтральныйкакникто
1748690783
Сомнительные данные от РФС!Краснодар в плюсе с таким отрывом!!??Сказать можно всё что угодно! Где подтверждения?Почему мы должны верить на слово???
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