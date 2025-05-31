Назван самый убыточный клуб РПЛ по итогам 2024 года

РФС привел финансовые показатели клубов РПЛ по итогам 2024 года.
Самым прибыльным клубом оказался «Краснодар», самым убыточным – «Спартак».
Прибыльность клубов РПЛ в 2024 году.
«Краснодар» – 13,05 миллиарда рублей;
«Акрон» – 364 миллиона рублей;
«Рубин» – 217;
«Зенит» – 137;
«Крылья Советов» – 119;
«Пари НН» – 90;
«Факел» – 89;
«Динамо Мх» – минус 30 миллионов рублей;
«Оренбург» – минус 56;
«Динамо» – минус 105;
«Ростов» – минус 261;
«Ахмат» – минус 261;
ЦСКА – минус 528;
«Химки» – минус 587;
«Локомотив» – минус 1,07 миллиарда рублей;
«Спартак» – минус 2,61.
Источник: РФС