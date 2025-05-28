Тимощук назвал трех лучших игроков сезона РПЛ

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выбрал сильнейших, по его мнению, футболистов прошедшего сезона РПЛ.

«Мне нравится Станислав Агкацев, как он стоял, был основным открытием среди вратарей. Я бы назвал Женю Латышонка, но мы знали его силу и уровень. Агкацев со второго номера стал первым в «Краснодаре», получилось открытие для них, были спасения во многих матчах, в том числе с махачкалинским «Динамо».

Я бы также отметил Алексея Батракова, очень приятное впечатление оставил – по движению, по мобильности, по мысли. Я думаю, что это талант РПЛ.

В «Зените» достаточно крепко играл весь коллектив. Хотя, естественно, Вендел выделялся. Я считаю его лучшим полузащитником РПЛ. Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно. Вендел для меня стоит особняком как игрок, как исполнитель», – сказал Тимощук.