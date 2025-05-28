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Тимощук назвал трех лучших игроков сезона РПЛ

28 мая 2025, 16:25
3

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук выбрал сильнейших, по его мнению, футболистов прошедшего сезона РПЛ.

«Мне нравится Станислав Агкацев, как он стоял, был основным открытием среди вратарей. Я бы назвал Женю Латышонка, но мы знали его силу и уровень. Агкацев со второго номера стал первым в «Краснодаре», получилось открытие для них, были спасения во многих матчах, в том числе с махачкалинским «Динамо».

Я бы также отметил Алексея Батракова, очень приятное впечатление оставил – по движению, по мобильности, по мысли. Я думаю, что это талант РПЛ.

В «Зените» достаточно крепко играл весь коллектив. Хотя, естественно, Вендел выделялся. Я считаю его лучшим полузащитником РПЛ. Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно. Вендел для меня стоит особняком как игрок, как исполнитель», – сказал Тимощук.

  • Статистика 23-летнего Агкацева в сезоне РПЛ-2024/25: 15 сухих матчей из 30.
  • 19-летний Батраков забил 14 голов и сделал 7 ассистов в 29 играх.
  • 27-летний Вендел оформил 1+10 в 22 встречах.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Зенит Тимощук Анатолий Вендел Агкацев Станислав Батраков Алексей
Комментарии (3)
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ziborock
1748440617
Ну куда уж там Барко с 12 голами и 8-ю голевыми до Вендела!
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Странник 09
1748450092
Как бы не играл зенит, чемпионство упущено да и кубок уплыл, юбилей испорчен
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