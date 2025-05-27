Объявлены судьи на первые стыковые матчи команд РПЛ и Первой лиги

РФС объявил имена арбитров и инспекторов на первые переходные матчи между клубами РПЛ и ФНЛ. Встречу «Сочи» – «Пари НН» будет обслуживать бригада во главе с Сергеем Карасeвым.

28 мая (среда)

«Урал» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Пари НН»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Виктор Кулагин.