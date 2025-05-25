Семак высказался о будущем Вендела в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на срыв ухода Вендела в «Ботафого».

Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.

Причина аннулирования сделки – западные санкции.

«Вендел готов играть здесь дальше? Сделка сорвалась.

На сегодняшний день он игрок «Зенита». Останется он или нет – большой вопрос», – сказал Семак.