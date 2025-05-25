Семак высказался о будущем Вендела в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на срыв ухода Вендела в «Ботафого».
- Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.
- Причина аннулирования сделки – западные санкции.
«Вендел готов играть здесь дальше? Сделка сорвалась.
На сегодняшний день он игрок «Зенита». Останется он или нет – большой вопрос», – сказал Семак.
- Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.
- В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»