В «Ботафого» объяснили срыв трансфера Вендела из «Зенита»

«Ботафого» объявляет о расторжении контракта с полузащитником Венделем, который должен был присоединиться к клубу в середине летнего трансферного окна.

По геополитическим причинам сделка не может быть завершена. Владельцы российского клуба были включены в международный санкционный список, который запрещает любые транзакции с командой в соответствии с законодательством США, особенно с учетом того, что Джон Текстор, мажоритарный акционер клуба, является гражданином США.

«Ботафого» благодарит «Зенит» за профессионализм и уважительное отношение в ходе переговорного процесса. Даже в сложных ситуациях, не зависящих от обеих сторон, российский клуб всегда поддерживал прозрачное и совместное ведение дела, что подтверждает его величие.

Клуб выражает Венделу свою благодарность за его образцовое отношение и желание носить нашу славную футболку, желаем ему успехов в продолжении карьеры.

«Ботафого» продолжает активно действовать на рынке и ищет усиление на следующее трансферное окно и оставшуюся часть сезона 2025 года», – говорится в заявлении клуба.