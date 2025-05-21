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Заявление «Ботафого» об отказе от Вендела

Сегодня, 19:07
5

В «Ботафого» объяснили срыв трансфера Вендела из «Зенита»

«Ботафого» объявляет о расторжении контракта с полузащитником Венделем, который должен был присоединиться к клубу в середине летнего трансферного окна.

По геополитическим причинам сделка не может быть завершена. Владельцы российского клуба были включены в международный санкционный список, который запрещает любые транзакции с командой в соответствии с законодательством США, особенно с учетом того, что Джон Текстор, мажоритарный акционер клуба, является гражданином США.

«Ботафого» благодарит «Зенит» за профессионализм и уважительное отношение в ходе переговорного процесса. Даже в сложных ситуациях, не зависящих от обеих сторон, российский клуб всегда поддерживал прозрачное и совместное ведение дела, что подтверждает его величие.

Клуб выражает Венделу свою благодарность за его образцовое отношение и желание носить нашу славную футболку, желаем ему успехов в продолжении карьеры.

«Ботафого» продолжает активно действовать на рынке и ищет усиление на следующее трансферное окно и оставшуюся часть сезона 2025 года», – говорится в заявлении клуба.

  • Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
  • В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • «Ботафого» зимой отпустил в Россию Луиса Энрике в обмен на Артура и Вендела.
  • Рыночная стоимость зенитовского хавбека – 20 миллионов евро.

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Источник: сайт «Ботафого»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Ботафого Вендел
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Комментарии (5)
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Цугундeр
1747844206
Миноритарии по обе стороны океана пинают мячик в красной бейсболке.) Трамп, наши- всё?)
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СильныйМозг
1747844408
Могли бы золотом расплатиться.
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fakeid
1747845437
ну да, ну да. то есть, получать бабки за энрике они готовы. платить десятку за артура - готовы (и заплатили). транзакции в обе стороны были. а тут вдруг санкции, ага. позор спартаку.
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...уефан
1747845533
...ну-что, у Ботафого хорошие юристы-консультанты, всё сделали красиво, с хорошим лицом, а по-сути - кинули...
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Интерес
1747845902
"Зенит" теперь похож на "гоп со смыком"(вам "Ботафого" позже объяснит!),обули,как последнего таджика,да так,что даже Миллера мутит!
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