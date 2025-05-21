⚡️ Вендел останется в «Зените»: подробности

Летний переход Вендела из «Зенита» в «Ботафого» сорвался.
Клубы решили расторгнуть трансферное соглашение из-за финансовых проблем бразильской стороны.
27-летний полузащитник вернется в Санкт-Петербург, где продолжит восстановление от травмы.
- Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
- В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- «Ботафого» зимой отпустил в Россию Луиса Энрике в обмен на Артура и Вендела.
- Рыночная стоимость зенитовского хавбека – 20 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»