⚡️ Вендел останется в «Зените»: подробности

Летний переход Вендела из «Зенита» в «Ботафого» сорвался.

Клубы решили расторгнуть трансферное соглашение из-за финансовых проблем бразильской стороны.

27-летний полузащитник вернется в Санкт-Петербург, где продолжит восстановление от травмы.