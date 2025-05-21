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⚡️ Вендел останется в «Зените»: подробности

Сегодня, 17:34
32

Летний переход Вендела из «Зенита» в «Ботафого» сорвался.

Клубы решили расторгнуть трансферное соглашение из-за финансовых проблем бразильской стороны.

27-летний полузащитник вернется в Санкт-Петербург, где продолжит восстановление от травмы.

  • Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
  • В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • «Ботафого» зимой отпустил в Россию Луиса Энрике в обмен на Артура и Вендела.
  • Рыночная стоимость зенитовского хавбека – 20 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ботафого Вендел
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Комментарии (32)
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Цугундeр
1747839489
)) Всё про.бано, кроме Вендела.. Умора у моря.
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Avitaminoz
1747840082
Нагрузили столько чемоданов с деньгами что самолёт не смог вылететь из Пулково?
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TOMSON
1747840082
Хотел бы я сейчас посмотреть на Вендела. Он буквально на днях 10 чемоданов собрал..
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Semenycch
1747840111
Все равно Зениту нужен Классный бокс ту бокс! Вендел не справляется!
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fakeid
1747840599
ээ! нам второй клаудиньо не нужен. он же бросит играть! ушёл - так ушёл. новых надо брать, салазаров всяких, а этот всё время пытался сбежать, на сборы не являлся. чё там они, в контрактах зимних не прописали об обязательном выкупе летом? мля, оспартачились, получается.
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subbotaspartak
1747840880
На..... Обломили пацана... А желание играть? ...ять!
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Zubo
1747841335
Венделу 27 , ещё может поиграть, он полезен, замены пока ему нет, когда он не играет , его не хватает на поле, и кстати может ещё и улучшиться, так что новость неплохая в целом
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Хулиганин
1747841637
Попали в просак? Сказочке про бесплатного Луиса Энрике приходит конец.
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FCSpartakM
1747842197
Где все бумжики, которые укакивались и рассказывали, что зенит получил 20 мультов оот продажи? Я писал, что за пол года может что угодно произойти. По факту перепродали в 1.5 раза дороже свою гориллу, а 20 млн платить и не собирались, потому что нет смысла было делать этот мув. Им нужно заработать, а не уйти в голь. Поздравляю бумжей, что будут еще платить немотивированному игроку огромные бабки. Этот трансфер никогда уже финансово себя не окупит.
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NewLife
1747842559
Есть место для 10 чемоданов ? В Спартаке найдем)))
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