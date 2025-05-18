Примера. «Барселона» проиграла «Вильярреалу» первый матч после завоевания титула, «Реал» победил «Севилью»

«Барселона» проиграла на своем поле «Вильярреалу» со счетом 2:3 в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Гости открыли счет на 4-й минуте усилиями Айосе Переса. «Блауграна» смогла отыграться и выйти вперед до конца первого тайма. На 38-й минуте отличился Ламин Ямаль, на 45+5-й – Фермин Лопес.

Во втором тайме «Вильярреал» сумел переломить ход встречи. На 51-й минуте Санти Комесанья сравнял счет, а на 80-й победный гол забил Тажон Бьюкенан.

«Барселона» стала чемпионом Испании в прошлом туре.

В другой встрече «Реал» в гостях победил «Севилью» со счетом 2:0. У мадридцев отличились Килиан Мбаппе на 75-й минуте и Джуд Беллингем на 87-й.

«Атлетико» дома разгромил «Бетис» со счетом 4:1.

В первом тайме у хозяев отличились Хулиан Альварес на 10-й минуте и Робен Ле Норман на 45+3-й. После перерыва севильцы сумели отыграть один мяч усилиями Пабло Форнальса. Он отличился на 67-й минуте.

В оставшееся время «Атлетико» сумел довести дело до разгрома. Альварес оформил дубль на 75-й минуте, а Анхель Корреа забил еще один мяч на 90+6-й.

Испания. Примера. 37-й тур

Барселона – Вильярреал – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Перес, 4; 1:1 – Ямаль, 38; 2:1 – Лопес, 45+5; 2:2 – Комесанья, 51; 2:3 – Бьюкенан, 80.

Севилья – Реал – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 75; 0:2 – Беллингем, 87.

Атлетико – Бетис – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Альварес, 10; 2:0 – Ле Норман, 45+3; 2:1 – Форнальс, 67; 3:1 – Альварес, 75; 4:1 – Корреа, 90+6.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры.