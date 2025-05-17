«Спартак» хочет экс-тренера «Динамо», Тимощуку грозит тюрьма, наказание для Станковича и другие новости

«Ростов» может распродать игроков ведущим клубам РПЛ – «Спартак» интересуется правым защитником

Троих игроков «Крыльев Советов» хотят проверить на детекторе лжи после 2:5 от «Пари НН»

Стала известна позиция РФС по переговорам Карпина с «Динамо»

Станковичу грозит 4-матчевая дисквалификация – отстранения по итогам дерби с «Динамо» он избежал

Роналду может стать совладельцем испанского клуба

Геркус нашел новую работу в РПЛ

Тимощуку грозит до 12 лет тюрьмы на Украине

ЭСК РФС вынес вердикт по двум моментам в дерби «Динамо» – «Спартак»

Футболисты «Ростова» получили многомиллионные призовые за победу над «Спартаком»

«Реал» намерен подписать трех защитников до клубного ЧМ

«Спартак» рассматривает экс-тренера «Динамо», работающего в МЛС