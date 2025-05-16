«Спартак» может подписать защитника «Ростова»

«Спартак» рассматривает кандидатуру правого защитника «Ростова» Андрея Ланговича. Он должен заменить в команде Даниила Хлусевича, который летом может покинуть красно-белых.

Ранее сообщалось, что «Спартак» также рассматривает кандидатуры защитников Ильи Рожкова из «Рубина» и Александра Сильянова из «Локомотива».

21-летний Лангович в этом сезоне провел 30 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Срок контракта Ланговича с «Ростовом» истекает 30 июня 2028 года.