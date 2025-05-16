Станковичу грозит 4-матчевая дисквалификация: подробности

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оскорблял арбитра Кирилла Левникова в концовке кубкового матча с «Ростовом» (1:2).

Судья показал сербу красную карточку, после чего услышал нелицеприятные высказывания в свой адрес.

Левников указал это в протоколе: «На 90+ минуте матча тренер команды «Спартак» Деян Станкович, после получения красной карточки, выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча».

Теперь Станковичу грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей, пишет «РБ Спорт», ссылаясь на дисциплинарный регламент РФС.