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Станковичу грозит 4-матчевая дисквалификация: подробности

Сегодня, 17:28
37

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оскорблял арбитра Кирилла Левникова в концовке кубкового матча с «Ростовом» (1:2).

Судья показал сербу красную карточку, после чего услышал нелицеприятные высказывания в свой адрес.

Левников указал это в протоколе: «На 90+ минуте матча тренер команды «Спартак» Деян Станкович, после получения красной карточки, выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи матча».

Теперь Станковичу грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей, пишет «РБ Спорт», ссылаясь на дисциплинарный регламент РФС.

  • Ранее тренер «Спартака» избежал дисквалификации по итогам дерби с «Динамо» (0:2).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Ростов Спартак Станкович Деян Левников Кирилл
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Комментарии (38)
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penit-zlo
1747406463
Пах..пах..пах..Пахлопаем в ладоши:)
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penit-zlo
1747406494
Полная мафия
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Taps
1747406532
Откупится ?
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penit-zlo
1747406575
Оукнется
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СильныйМозг
1747406995
Всем уже ясно, что спартак не получит наказания за тренера, так как в следующем году будет новый тренер. Надо, либо снять клуб с чемпионата, либо чтобы спартак начинал с минус 15 баллами.
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АлексМак
1747407001
а почему не 4-х летняя? ...ведь этому с позволения сказать, психо-тренеришке, с таким малым штрафом , тем более всё,- как с гуся вода...
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penit-zlo
1747408085
Ага а сельдерею который каждый матч по 20 раз судью к ......шлёт аспиринки
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penit-zlo
1747408427
А зениту КУ...Оливер КАН грозит...В столетие:)Истерички
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penit-zlo
1747408572
Мы Великий Клуб с Историей!!!Вы просто яркая вспышка правительства без своего дома (стадиона) ...Бом... короче
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Desma
1747408647
Деяну плевать на дисквалификацию. Быстрее свалит в отпуск или на совсем. На зарплате это не отразится. "Наказание" будет отбывать в солнечной Италии.
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