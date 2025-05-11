Радимов определил виновного в поражении «Краснодара» от ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:0).
«Абсолютно закономерная победа ЦСКА. Марко Николич полностью переиграл Мурада Мусаева. Замены ЦСКА были планомерными, был план на игру. Поэтому Миралем Пьянич в запасе остался.
А Мусаев опоздал с заменами. Было видно, что ЦСКА переламывает игру, здорово выглядит. Но опоздал», – сказал Радимов.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ за 2 тура до финиша.
- «Зенит» отстает на очко.
- 30-й тур состоится 24 мая.
Источник: «РБ Спорт»