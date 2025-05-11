Радимов определил виновного в поражении «Краснодара» от ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:0).

«Абсолютно закономерная победа ЦСКА. Марко Николич полностью переиграл Мурада Мусаева. Замены ЦСКА были планомерными, был план на игру. Поэтому Миралем Пьянич в запасе остался.

А Мусаев опоздал с заменами. Было видно, что ЦСКА переламывает игру, здорово выглядит. Но опоздал», – сказал Радимов.