Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо Мх» и «Зенит»: Игра состоится 10 мая, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо Мх»: Магомедов, Алибеков, Табидзе, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Педро, Лусиано Гонду.

Главный тренер: Сергей Семак

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