Реакция фанатов «Зенита» на скромную победу над «Динамо Мх»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

Единственный гол забил защитник Нино.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

Петербуржцам осталось сыграть с «Ростовом» и «Ахматом».

«Что касается матча «Зенита», то вы все видели сами.

Это было из той серии, когда результат важнее процесса.

Ровно 22 года назад «Зенит» влетел другому «Динамо» 7:1. После этого Мутко приказал сжечь все кассеты с записью матча и двигаться дальше.

В принципе, кассеты с этого матча можно отправить в ту же печку. Для истории это потерей явно не станет.

«Зенит» вынужденно вышел биться и бороться – и, что характерно, и бились и боролись. Отсюда и стартовый состав, и отсутствие Глушенкова в матче – такие встречи явно не для кайфа от футбола.

Это абсолютно нормально – с Махачкалой на выезде иначе никак. Очень удушающий выезд, где нужно просто забирать очки.

Порадовал Педро – сегодня старался играть в футбол. Порадовал Нино – оба голевых момента в матче его. Не порадовал Луис Энрике – ждем большего. Хочется дождаться внятной статистики по Алехандро Си – но Sofascore дает 15/10 верховых единоборств (неплохо) и 12/3 не верховых (такое себе).

Как будто Горшков лучше на фланге, а не в центре – хотя бы за умения Сантоса.

Но в целом «Зенит» пока в гонке – уже хорошо», – написали болельщики.