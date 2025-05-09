Канчельскис назвал фаворита в финале Лиги Европы

Андрей Канчельскис высказался о шансах финалистов Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» выиграть турнир.

«Уникальный случай, когда в финале Лиги Европы встречаются 15-я и 16-я команды АПЛ.

Думаю, у «Манчестер Юнайтед» больше шансов на победу, чем у «Тоттенхэма».

Я жду хорошей игры и буду болеть за «Манчестер Юнайтед», – заявил Канчельскис.