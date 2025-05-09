Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Канчельскис назвал фаворита в финале Лиги Европы

Вчера, 22:36
1

Андрей Канчельскис высказался о шансах финалистов Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» выиграть турнир.

«Уникальный случай, когда в финале Лиги Европы встречаются 15-я и 16-я команды АПЛ.

Думаю, у «Манчестер Юнайтед» больше шансов на победу, чем у «Тоттенхэма».

Я жду хорошей игры и буду болеть за «Манчестер Юнайтед», – заявил Канчельскис.

  • Матч пройдет 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».
  • «МЮ» в 3-й раз вышел в финал ЛЕ – ранее была победа в 2017 году и поражение в 2021-м.
  • «Тоттенхэм» стал финалистом второго по значимости еврокубка впервые с сезона-1983/84. Тогда лондонцы были сильнее «Андерлехта».

Еще по теме:
Канчельскис оценил шансы ЦСКА и «Краснодара» в матче 28-го тура 5
Канчельскис – о Соболеве: «Забьет еще – начнут отправлять в Европу» 3
Канчельскис назвал российских футболистов, способных заиграть в АПЛ 2
Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Динамо Бр Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Канчельскис Андрей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1746827772
Оба клуба забили на чемпионат и сделали ставку на Лигу. Пока что выбор ставки сыграл у обоих. Финал покажет кто вытянет счастливый билет. Топим за МЮ.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы разбираетесь в московских дерби?
6
ВидеоРФС оценил эпизод с удалением спартаковца Литвинова в матче с «Факелом»
13:37
1
ВидеоРФС: Карасев ошибочно не назначил пенальти в матче «Зенит» – «Пари НН»
13:11
3
Видео«Алания» напомнила о 15-летии со дня разгрома «Спартака» Карпина
12:52
6
Определилась 1-я команда, вылетевшая из Первой лиги по итогам сезона – она с опытом РПЛ
12:29
5
Букмекеры определили нового фаворита на получение «Золотого мяча»
12:18
1
Гунько – о Соболеве в «Зените»: «Все впереди»
11:36
1
Реакция фанатов «Зенита» на травму Вендела до конца сезона
11:18
9
Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон описал Галицкого тремя словами
11:05
5
Абрамов прокомментировал скорое назначение Черчесова в «Локомотив»
10:51
5
Все новости
Все новости
Канчельскис назвал фаворита в финале Лиги Европы
Вчера, 22:36
1
ФотоСуперкомпьютер оценил вероятность победы в Лиге Европы для «МЮ» и «Тоттенхэма»
Вчера, 15:16
Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал выход в финал Лиги Европы
Вчера, 09:34
Аморим прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы
Вчера, 01:14
1
«Манчестер Юнайтед» – седьмая команда, вышедшая в финал ЛЕ, не проиграв ни одного матча
Вчера, 00:24
Определились финалисты Лиги Европы: подробности
Вчера, 00:07
Лига Европы. «МЮ» и «Тоттенхэм» выиграли оба полуфинала и сразятся за трофей
8 мая
1
Где смотреть матч «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 8 мая 2025
7 мая
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 8 мая 2025
7 мая
Кафанов прокомментировал рекорд Хайкина
2 мая
2
Впервые в истории один футболист может выиграть два еврокубка за сезон
2 мая
2
Бруну Фернандеш вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории Лиги Европы
2 мая
1
Аморим прокомментировал крупную победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале ЛЕ
2 мая
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
2 мая
7
Бруну Фернандеш установил рекорд Лиги Европы
2 мая
Лига Европы. «МЮ» разгромил «Атлетик» (3:0) в первом полуфинале, «Тоттенхэм» победил «Буде-Глимт» Хайкина (3:1)
2 мая
8
Хайкин побил рекорд Акинфеева
1 мая
2
Где смотреть матч «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 1 мая 2025
30 апреля
Где смотреть матч «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 1 мая 2025
30 апреля
Определился 1-й участник общего этапа Лиги Европы-2025/26
27 апреля
Реакция Кафанова на выход Хайкина в полуфинал Лиги Европы
22 апреля
4
Реакция Осинькина на выход Хайкина в полуфинал Лиги Европы
18 апреля
ФотоПолуфиналист Лиги Европы назвал легендой российского вратаря
18 апреля
7
Аморим прокомментировал 5:4 «Манчестер Юнайтед» с «Лионом»
18 апреля
5
Обращение Хайкина к российским болельщикам после выхода в полуфинал Лиги Европы
18 апреля
13
Два вратаря из России выступят в полуфиналах еврокубков
18 апреля
5
Определились полуфинальные пары Лиги Европы
18 апреля
1
Российский вратарь вывел клуб из Норвегии в полуфинал Лиги Европы
18 апреля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 