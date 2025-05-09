Канчельскис назвал фаворита в финале Лиги Европы

Андрей Канчельскис высказался о шансах финалистов Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» выиграть турнир.
«Уникальный случай, когда в финале Лиги Европы встречаются 15-я и 16-я команды АПЛ.
Думаю, у «Манчестер Юнайтед» больше шансов на победу, чем у «Тоттенхэма».
Я жду хорошей игры и буду болеть за «Манчестер Юнайтед», – заявил Канчельскис.
- Матч пройдет 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».
- «МЮ» в 3-й раз вышел в финал ЛЕ – ранее была победа в 2017 году и поражение в 2021-м.
- «Тоттенхэм» стал финалистом второго по значимости еврокубка впервые с сезона-1983/84. Тогда лондонцы были сильнее «Андерлехта».
Источник: «Чемпионат»