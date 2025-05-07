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  • Завершил карьеру вратарь, пропустивший 10 голов в одном матче РПЛ: «Проблевался после тренировки и понял: не хочу»

Завершил карьеру вратарь, пропустивший 10 голов в одном матче РПЛ: «Проблевался после тренировки и понял: не хочу»

7 мая, 19:40
6

Бывший вратарь «Ростова» Денис Попов сообщил о завершении карьеры. Ему 22 года.

  • Игрок известен тем, что защищал ворота «Ростова» в скандальном матче с «Сочи» в 2020 году (1:10).
  • В «Ростове» случилась вспышка коронавируса, но РПЛ не стала переносить матч.
  • В итоге на игру в Сочи отправилась молодежка под руководством Заура Тедеева.

– Я закончил с футболом. Никого в этом не обвиняю, все замечательные люди. Все, кроме агентов. Больший фактор, который сыграл в моем решении закончить, – это как раз все-таки агенты.

Изначально у меня была мысль, что агенты – это такие крутые люди, но это не так. Это мелочные и гнилые люди, и я уже потом понял, что с ними лучше вообще не связываться. Это бесполезно, нервы будут разлетаться в разные стороны.

Да, если ты играешь где-то в премьерке, понятное дело, что они будут за тебя держаться. Они могут ничего не делать и получать с тебя деньги. Как только начинаются какие-то проблемы – мы ни при чем, мы в стороне. Если отмотать время назад, я бы с этим человеком, Робертом Туняном, никогда бы не начал трудовую деятельность. Эти люди умеют только языком чесать, умеют только рассказывать байки и сказки, что-то сочинять. По факту этот человек искал лазейки, как заработать и все. Считаю, что агент – это моя самая большая ошибка. Лучше бы его не было.

– У тебя не было рядом человека, который сказал бы: «Зачем тебе агент в 17 лет?»?

– Родители вспоминают, что они мне говорили – эти агенты нахрен не нужны. Как обычно, родители говорят все правильно, но ты это понимаешь только со временем. Я понял, что твой уровень иногда может не влиять на работу агента. Если ты варишься где-то на хорошей зарплате, то агентам это будет интересно. А если ты начинаешь с каких-то низов и у тебя есть какой-то потенциал, то агенты скорее помогут не тебе, а помогут себе заработать. Когда возникнут какие-то проблемы, ты сразу станешь им неинтересен.

Мое мнение и мой совет – никогда не связываться с агентом. У них интерес не в тебе, а интерес в заработке. Одно исключение – агентом может быть твой родственник, родной человек, который будет тебя вести. Даже если у родственника будет цель заработать, то он эти деньги вернет в семью.

Карьеру закончил в белгородском «Салюте». После первой тренировки в «Салюте» я пришел настолько убитым, что ноги были ватные. Потом была индивидуальная тренировка, мне дали нагрузку вообще ужас, и я не смог ее закончить, мне стало плохо. Я пришел на базу, проблевался и в моменте понял – все, не хочу. Я принял для себя решение, что все, устал, у меня нет желания, перегорел. У меня появилось отвращение к тренировочному процессу.

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Источник: odds.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Попов Денис
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Комментарии (6)
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Spartak_forv@
1746636371
Высказался в вечность
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Факел1947
1746642544
И устроился шахтёром на Кузбассе.
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BRO_football
1746642613
Такой интересный и правдивый рассказ про футбольных агентов, а в заголовок вынесли какую-то ерунду про "проблевался"
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FWSPM
1746645036
агенты конечно те еще мудаки но точно не агенты виноваты в том что ты закончил в 22 года
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TOMSON
1746652621
Все вокруг виноватые один он красавец. При этом после первой серьезной тренировки решил закончить. Ну пусть на заводе или в такси смену покатает, уверен желание вернется.
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Volnodum
1746677809
В клубе, где президент ,как отец или тренер - президент, агентов не подпускают за километр! И молодежь спокойно тренировалась и жила футболом. А ещё подсказывали,как распоряжаться деньгами.
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