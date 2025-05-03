РПЛ. «Локомотив» без легионеров в меньшинстве удержал ничью с «Оренбургом» (1:1)

«Локомотив» и «Оренбург» обменялись голами в 27-м туре РПЛ. Забили Сергей Пиняев и Алексей Татаев.

С 65-й минуты москвичи были в меньшинстве после второй желтой карточки Артема Тимофеева.

«Локомотив» весь матч провел без легионеров.

«Локомотив» остался на шестом месте. «Оренбург» идет в зоне вылета, отставая от зоны переходных матчей на пять очков.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Локомотив (Москва) – Оренбург – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Пиняев, 57; 1:1 – Татаев, 66.

Удаления: Тимофеев, 65 (вторая ж.к.) – нет.

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