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  • РПЛ. «Локомотив» без легионеров в меньшинстве удержал ничью с «Оренбургом» (1:1)

РПЛ. «Локомотив» без легионеров в меньшинстве удержал ничью с «Оренбургом» (1:1)

Вчера, 18:58
12

«Локомотив» и «Оренбург» обменялись голами в 27-м туре РПЛ. Забили Сергей Пиняев и Алексей Татаев.

С 65-й минуты москвичи были в меньшинстве после второй желтой карточки Артема Тимофеева.

«Локомотив» весь матч провел без легионеров.

«Локомотив» остался на шестом месте. «Оренбург» идет в зоне вылета, отставая от зоны переходных матчей на пять очков.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Локомотив (Москва) – Оренбург – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Пиняев, 57; 1:1 – Татаев, 66.

Удаления: Тимофеев, 65 (вторая ж.к.) – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив
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Комментарии (12)
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Spartak_forv@
1746288422
Надо было конечно Оренбургу 3 очка брать,ситуация то благоприятная складывалась.Но в конце засуетились и полез брак
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FWSPM
1746288472
дети лимита в очередной раз выдали игру качеством ниже среднего
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subbotaspartak
1746288685
Товарищ Галактионов? Отлично. Вам, скорее всего, за Личкой...
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...уефан
1746289138
...похоже, что и Галактионов, и команда вместе с ним, сезон закончили. А Оренбургу дожать до нужного результата класса не хватило...
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BuenosArgentina
1746289307
Позор Локомотиву ! верните народу деньги за билеты !
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BuenosArgentina
1746289330
Стыдно за Спартак !
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ivany4
1746289338
Локо можно поздравить по совокупности. Собрать неплохой российский костях в основе, способны пожалуй только они. Сыграть таким составом почти пол тайма в меньшинстве и сохранить результат, тоже своеобразное достижение. Им осталось только определиться в каком направлении дальше двигаться и подобрать под задачи нужного тренера.
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волчарик
1746289414
Что и требовалось доказать. Или играют только свои за реальную зп, или лимит в топку.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746297718
Оренбург молодцы,на выезде сыграли вничью с командой огромного бюджета.Слишкович неплохой тренер,если вылетят,думаю нужно его оставить,за год вернёт обратно.
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ySS
1746300526
Как бы там ни было, Галактионову респект за полностью российский состав.
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