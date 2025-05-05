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Мостовой оценил решение «Локомотива» выпустить 11 россиян на поле

Сегодня, 10:40

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что в составе «Локомотива» есть только два-три сильных российских игрока.

У красно-зеленых в домашнем матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) в стартовом составе вышли 11 россиян.

«Это нормально. Но мне всe равно, какой паспорт у футболиста. Если он сильнее, то будет играть у меня.

Про «Локомотив» я говорил еще в начале сезона, в середине, когда они шли в тройке. Я тогда сказал, что не вижу их в призерах. Нет у них такого потенциала, как у команд, которые идут выше. «Локомотив» сейчас находится на шестой позиции. Все мои слова подтвердились.

Это показатель того, что два‑три российских игрока сильные в составе, а остальные средние. Поэтому железнодорожников и опережают клубы, где больше иностранцев. «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» – эти все команды выше, потому что их легионеры сильнее россиян «Локомотива», – сказал Мостовой.

  • 11 россиян вышли на поле в стартовом составе «Локомотива» впервые в XXI веке.
  • На замены у москвичей также выходили только россияне. При этом «Локомотив» завершал матч вдесятером после удаления Артема Тимофеева на 64-й минуте.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив Мостовой Александр
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