Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Оренбург»: Игра состоится 3 мая, начало встречи запланировано на 17:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Морозов, Ненахов, Баринов, Тимофеев, Батраков, Сарвели, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Оренбург»: Москвичев, Сидоров, Татаев, Касимов, Малых, Прохин, Рыбчинский, Башич, Гюрлюк, Мансилья, Сахархизан.

Главный тренер: Владимир Слишкович

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