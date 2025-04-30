В РПЛ могут появиться еще 2 команды из Махачкалы

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о развитии футбола в Дагестане.

– У «Анжи» была яркая и красивая история. В то же время она грустная и печальная. Сколько у нас таких самобытных клубов исчезло…

– Нужен ли Махачкале второй клуб в РПЛ?

– Будет не только два, но и три. Если денег хватит, все будут в РПЛ играть. У нас сейчас полно хороших ребят. У нас есть все условия, и погода позволяет постоянно играть. Площадок стало гораздо больше, чем когда был «Анжи».

Будем надеяться, что у нас много команд появится. Наши [футболисты] сейчас в основном уезжают и играют за другие клубы, но это и хорошо – получают опыт.