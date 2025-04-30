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В РПЛ могут появиться еще 2 команды из Махачкалы

30 апреля 2025, 14:10
4

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о развитии футбола в Дагестане.

– У «Анжи» была яркая и красивая история. В то же время она грустная и печальная. Сколько у нас таких самобытных клубов исчезло…

– Нужен ли Махачкале второй клуб в РПЛ?

– Будет не только два, но и три. Если денег хватит, все будут в РПЛ играть. У нас сейчас полно хороших ребят. У нас есть все условия, и погода позволяет постоянно играть. Площадок стало гораздо больше, чем когда был «Анжи».

Будем надеяться, что у нас много команд появится. Наши [футболисты] сейчас в основном уезжают и играют за другие клубы, но это и хорошо – получают опыт.

  • «Анжи» сейчас выступает в 3-й лиге и уже в следующем году может вернуться в профессиональный футбол.
  • Во Второй лиге выступает махачкалинский «Легион».
  • Там же играет «Победа» из Хасавюрта.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Гаджиев Гаджи
Комментарии (4)
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Борис34684
1746013311
Мечтать не вредно, если деньги есть.
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...уефан
1746014298
..."Нет уж, нет уж, нахер-нахер, померла, так померла"...
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Сам_себе_сказал
1746017000
Да конечно, никогда,повторюсь НИКОГДА не будет в РПЛ три команды из Дагестана. Думаю и эта вылетит в течении 2-3х сезонов
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746033707
Будут деньги распилим хоть через 10 созданных клубов... Один из самых бедных регионов России,знакомый ездил в Дербент тем летом,воду холодную дают на 3-4 часа в сутки.Цивилизация ****,футбола им только не хватает...
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