Серия A. «Интер» проиграл «Роме» (0:1) и может отстать от «Наполи» в борьбе за титул

В матче 34-го тура Серии A «Интер» дома уступил «Роме» со счетом 0:1.

Единственный гол забил на 22-й минуте Матиас Соуле с передачи Эльдора Шомуродова.

«Интер» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах.

На счету миланцев осталось 71 очко после 34 туров. У лидирующего «Наполи» столько же баллов. Клуб из Неаполя сегодня сыграет с «Торино».

Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла 18 встреч подряд. Римляне занимают 5-е место с 60 очками.

Италия. Серия А. 34-й тур

Интер – Рома – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Соуле, 22.

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