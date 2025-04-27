Серия A. «Интер» проиграл «Роме» (0:1) и может отстать от «Наполи» в борьбе за титул

В матче 34-го тура Серии A «Интер» дома уступил «Роме» со счетом 0:1.
Единственный гол забил на 22-й минуте Матиас Соуле с передачи Эльдора Шомуродова.
«Интер» потерпел третье поражение подряд во всех турнирах.
На счету миланцев осталось 71 очко после 34 туров. У лидирующего «Наполи» столько же баллов. Клуб из Неаполя сегодня сыграет с «Торино».
Беспроигрышная серия «Ромы» в чемпионате Италии достигла 18 встреч подряд. Римляне занимают 5-е место с 60 очками.
Италия. Серия А. 34-й тур
Гол: 0:1 – Соуле, 22.
Источник: «Бомбардир»