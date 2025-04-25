Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Краснодар»: Игра состоится 25 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо» Мх: Магомедов, Табидзе, Аззи, Пальцев, Сундуков, Касинтура, Агаларов, Шумахов, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков.
Главный тренер: Хасанби Биджиев
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Черников, Ленини, Сперцян, Батчи, Мозес, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!
Источник: «Бомбардир»