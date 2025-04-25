Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Краснодар»: Игра состоится 25 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо» Мх: Магомедов, Табидзе, Аззи, Пальцев, Сундуков, Касинтура, Агаларов, Шумахов, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Черников, Ленини, Сперцян, Батчи, Мозес, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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