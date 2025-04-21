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Перенос матчей Серии A из-за смерти Папы Римского спровоцировал скандал

Сегодня, 21:06

«Лацио» был в ярости и шоке от того, что Серия A несвоевременно проинформировала клуб о переносе гостевого матча 33-го тура с «Дженоа» на среду.

Игра должна была пройти сегодня, но из-за смерти Папы Римского Франциска встречу отменили, а затем назначили на 23 апреля. «Лацио», находившийся в Генуе, к тому моменту успел сегодня вылететь на чартерном рейсе обратно в Рим.

Теперь «бьянкочелести» завтра должны отправиться в Геную, чтобы провести матч в среду. В субботу римляне дома встретятся с «Пармой» в 34-м туре. «Лацио» недоволен тратой времени и энергии на вынужденные поездки. По мнению клуба, этого можно было избежать, если бы Серия A лучше координировала действия.

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Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Лацио Дженоа
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