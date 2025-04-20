Семин оценил победу «Спартака» над «Акроном»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин назвал закономерным результат матча 25-го тура РПЛ «Акрон» – «Спартак» (2:3).
«Всe закономерно, «Спартак» в принципе сильнее. Каждый игрок «Спартака» в отдельности сильнее, чем у «Акрона».
Красно-белые допустили ошибки, когда проигрывали 0:2, но они исправили ситуацию, и в этом плане нужно отдать им должное: они стараются изменить положение в турнирной таблице.
Чего «Акрону» не хватило в удержании счeта? Не нужно было делать пенальти, защитнику не следовало этого делать. Это нарушение, хотя оно такое, за которое можно было назначить пенальти, а можно было и не назначать.
Сейчас пенальти назначают после проверки ВАР так, что сложно спрогнозировать, было ли нарушение. Игрок «Спартака» сделал передачу, и после этого происходит проверка. Я вообще не понимаю, когда назначают пенальти, а когда нет; иногда не понимаю работу ВАР.
Игрок должен был не идти в единоборство внутри штрафной площади, и всe. Тогда бы «Акрон» удержал счeт, и не было бы пенальти в конце матча. Они бы этим были довольны», – сказал Сeмин.
- Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», а у ЦСКА – 47. Петербуржцы и красно-синие провели на игру меньше. У лидирующего «Краснодара» на счету 55 очков.
- «Акрон» идет 9-м с 28 очками. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.