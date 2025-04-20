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  • Маркиньос объяснил, как «Спартаку» удалось отыграться с 0:2 в матче с «Акроном»

Маркиньос объяснил, как «Спартаку» удалось отыграться с 0:2 в матче с «Акроном»

Сегодня, 08:59
5

Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

– Что случилось между вами и Савичевым в первом тайме?

– Ничего страшного, такие вещи – часть футбола и матча. Самое главное, что мы выиграли, я счастлив. А что касается Савичева – хороший игрок, максимальное уважение ему.

– За счет чего удалось отыграться со счетом 0:2?

– Мы выиграли за счет нашего духа. В раздевалке после первого тайма мы пообщались и сказали, что обязаны выиграть этот матч. На второй тайм мы вышли как на бой, и мы его выиграли.

– После этой победы «Спартак» по‑прежнему в чемпионской гонке?

– Шансы всегда есть и сохраняются. Пока идет чемпионат, шансы есть. Самое главное – быть сфокусированными, готовиться к следующей гире. Каждую неделю у нас важнейший матч. И самое главное – сохранять в сердце это чувство.

  • Маркиньос отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком встречи.
  • Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
  • «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», а у ЦСКА – 47. Петербуржцы и красно-синие провели на игру меньше. У лидирующего «Краснодара» на счету 55 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Маркиньос
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Комментарии (5)
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рылы
1745129328
знаменитый спартаковский взбздух вчера был солидно подкреплён чемоданами. для надёжности.
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Литейный 4 (returned)
1745134176
И ещё язык поворачивается спрашивать за счёт чего победили? А судьи кто они? Гыгыгы
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zigbert
1745137554
Вот почему то наделают ошибок в начале матча а потом героически начинают спасать его. Хорошо что после перерыва сделали выводы из сложившейся ситуации.
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Янвapь 62
1745137884
занесли Мокрому на перерыве ?
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