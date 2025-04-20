Маркиньос объяснил, как «Спартаку» удалось отыграться с 0:2 в матче с «Акроном»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).
– Что случилось между вами и Савичевым в первом тайме?
– Ничего страшного, такие вещи – часть футбола и матча. Самое главное, что мы выиграли, я счастлив. А что касается Савичева – хороший игрок, максимальное уважение ему.
– За счет чего удалось отыграться со счетом 0:2?
– Мы выиграли за счет нашего духа. В раздевалке после первого тайма мы пообщались и сказали, что обязаны выиграть этот матч. На второй тайм мы вышли как на бой, и мы его выиграли.
– После этой победы «Спартак» по‑прежнему в чемпионской гонке?
– Шансы всегда есть и сохраняются. Пока идет чемпионат, шансы есть. Самое главное – быть сфокусированными, готовиться к следующей гире. Каждую неделю у нас важнейший матч. И самое главное – сохранять в сердце это чувство.
- Маркиньос отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком встречи.
- Голы у «Акрона» забили Артем Дзюба на 23-й минуте и Дмитрий Пестряков на 29-й. У «Спартака» отличились Тео Бонгонда на 39-й и Эсекьель Барко на 90+4-й с пенальти. Еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович на 61-й. Барко также не реализовал пенальти на 45+5-й.
- «Спартак» вышел на 2-е место в РПЛ с 50 очками после 25 матчей. Столько же очков у «Зенита», а у ЦСКА – 47. Петербуржцы и красно-синие провели на игру меньше. У лидирующего «Краснодара» на счету 55 очков.