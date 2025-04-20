Маркиньос объяснил, как «Спартаку» удалось отыграться с 0:2 в матче с «Акроном»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

– Что случилось между вами и Савичевым в первом тайме?

– Ничего страшного, такие вещи – часть футбола и матча. Самое главное, что мы выиграли, я счастлив. А что касается Савичева – хороший игрок, максимальное уважение ему.

– За счет чего удалось отыграться со счетом 0:2?

– Мы выиграли за счет нашего духа. В раздевалке после первого тайма мы пообщались и сказали, что обязаны выиграть этот матч. На второй тайм мы вышли как на бой, и мы его выиграли.

– После этой победы «Спартак» по‑прежнему в чемпионской гонке?

– Шансы всегда есть и сохраняются. Пока идет чемпионат, шансы есть. Самое главное – быть сфокусированными, готовиться к следующей гире. Каждую неделю у нас важнейший матч. И самое главное – сохранять в сердце это чувство.