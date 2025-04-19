Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Ахмат». Игра состоится 19 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Коста, Тормена, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Сперцян, Олусегун, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Гандри, Ибишев, Тодорович, Уткин, Лима, Зорин, Садулаев, Мелкадзе, Самородов.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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