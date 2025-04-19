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Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Ахматом»

Сегодня, 22:40

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил исход матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

– Никто не ждал легкую игру. Очень хорошее содержание, хорошая психология. После 1:4 от «Зенита» была тяжелая неделя, тяжело далось поражение. Ребята – молодцы, проявили себя настоящими мужчинами. Многое удалось реализовать, играли низом и спокойно, создавали моменты. Хорошо отреагировали на пропущенный мяч, нашли силы и забили второй и третий голы. Фантастическая поддержка болельщиков.

– Что говорили футболистам перед матчем?

– Говорили, что когда будем обороняться, на поле будет война. «Ахмат» хорош в единоборствах, физически сильная команда. Понимали, что когда будем без мяча, это будет война, а с мячом нужно играть в футбол. Были определенные комбинации, которые мы готовили. К счастью, всe получилось.

Сегодня важная игра с точки зрения ментальности. У нас не хватает много людей. Ребята, которым выпал шанс закрыть (позиции), молодцы. Это продолжается на протяжении всей весны. Когда мы не проигрывали 11 матчей, был стабильный состав, но сейчас мы его собрать не можем. Пять побед (весной) – это большая заслуга тех ребят, которые ждали своего шанса.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Мусаев Мурад
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