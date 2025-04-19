Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Прогнозы на футбол Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Ташуев – после поражения от «Краснодара»: «Ахмат» недоволен господами Карасевым и Москалевым, соперник не нуждается в такой помощи»

Ташуев – после поражения от «Краснодара»: «Ахмат» недоволен господами Карасевым и Москалевым, соперник не нуждается в такой помощи»

Вчера, 22:57
1

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался после поражения от «Краснодара» (1:3) в 25-м туре РПЛ.

– Ключевой момент был во втором тайме. Мы посмотрели видео внимательно, почитали комментарии, позвонили нейтральным людям. И я хочу спросить о разнице между попаданием мяча в живот и попаданием в руку. По мнению судьи, мяч попал в живот. Вы представляете, какая разница между ударом в руку и в живот? Я не пойму, у них что, линзы плохие, ну смешно. Господин Сергей Карасев видит, что мяч в животе, он (игрок) что, рожает его?

В ответной атаке допустили детскую ошибку. Делать подкат в штрафной площади можно только в самой последней ситуации, был не тот момент, чтобы катиться. И то там, возможно, мяч попал выше локтя, но это мое мнение.

Поэтому я не считаю, что мы проиграли этот матч. Если бы счет стал 2:1 в нашу пользу, то игра была бы другой. Этим футбол и прекрасен, его обсуждением. Но мы недовольны господином Карасевым и господином Москалевым. Конкретно говорю, что арбитры, которые сегодня судили, не понравились.

– Вы пытались сделать замены и изменить игру, вместо Лечи Садулаева вышел Бернард Бериша. Владислава Камилова сегодня не хватило?

– У нас большая обойма футболистов. Хватило, не хватило – у нас такого нет. Есть и другие футболисты, которые могут сыграть. Бериша вышел вместо Лечи, потому что Садулаев почувствовал себя плохо, сейчас будем разбираться. Там не травма, человек почувствовал себя плохо, решили не рисковать его здоровьем.

Тоже вот, Бериша принимает мяч перед штрафной, стоит, а игрок соперника просто падает, следует свисток о нарушении правил. Наш футболист просто стоит, никого не трогает, сзади игрок «Краснодара» толкается и падает. Какие‑то двойные стандарты немножечко. Я думаю, что «Краснодар», учитывая силу их команды, не нуждается в такой помощи. В кавычках, конечно. Я не могу сказать, что помощь была, но такие грубейшие судейские ошибки… Учитывая, что «вары» там есть и другое.

А что касается анализа матча, то была обоюдоострая игра. Хороший момент был при счете 3:1. (Стало бы) 3:2, а там уже кто знает, что было. Командой доволен, но и ошибок хватало.

  • «Ахмат» остался в зоне переходных матчей.
  • «Краснодар» лидирует.
  • Следующий соперник «Ахмата» – «Пари НН».

Еще по теме:
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Ахматом» 1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (3:1) 48
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 19 апреля 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Ташуев Сергей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1745092951
Будут теперь просить прощения?
Ответить
Главные новости
Ремонтада «Спартака», Головин стал запасным, Роналду может вернуться в АПЛ и другие новости
00:49
ФотоИгрока «Зенита» уличили в «стукачестве»
00:26
2
Жена Сафонова шокирована стоимостью куличей в Париже: «Не по-христиански»
00:15
4
Врач оценила клиническую картину Соболева: «Крайне сложный случай»
Вчера, 23:23
2
Титов прокомментировал 3:2 «Спартака» против «Акрона»
Вчера, 23:10
Игрок «Акрона» – после поражения от «Спартака»: «Тяжело, когда 11 человек против 12»
Вчера, 22:47
12
Головин стал в «Монако» запасным
Вчера, 22:32
3
Список всех побед «Спартака» в РПЛ с -2 гола за последние 20 лет
Вчера, 22:13
1
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после волевой победы над «Акроном»
Вчера, 22:05
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (3:1)
Вчера, 21:28
48
Все новости
Все новости
Андрей Мостовой рассказал, как отпраздновал разгром «Краснодара»
00:25
Веденеев: «Химки» вряд ли будут биться против «Зенита»
00:13
1
Мостовой раскрыл, где хранит тренерскую лицензию
Вчера, 23:43
Ташуев – после поражения от «Краснодара»: «Ахмат» недоволен господами Карасевым и Москалевым, соперник не нуждается в такой помощи»
Вчера, 22:57
1
Игрок «Акрона» – после поражения от «Спартака»: «Тяжело, когда 11 человек против 12»
Вчера, 22:47
12
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Ахматом»
Вчера, 22:40
1
Личка высказался о возможном уходе из «Динамо»
Вчера, 22:24
Список всех побед «Спартака» в РПЛ с -2 гола за последние 20 лет
Вчера, 22:13
1
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после волевой победы над «Акроном»
Вчера, 22:05
Агент Батракова верит, что Алексей станет вторым Лоськовым
Вчера, 21:57
1
Радимов предложил наказать игрока РПЛ двумя годами тюрьмы
Вчера, 21:44
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (3:1)
Вчера, 21:28
48
Пономарев предсказал, что «Спартак» останется без медалей: «Отсырел у них порох»
Вчера, 21:13
8
Дзюба – игрокам «Акрона»: «ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает»
Вчера, 20:51
17
Галактионов рассказал о повреждениях Батракова и Годяева
Вчера, 20:38
Гендиректор «Пари НН» ответил на вопрос о будущем Гончаренко
Вчера, 20:29
Тренер «Акрона» недоволен судейством в матче со «Спартаком»
Вчера, 19:45
5
«Спартак» одним словом описал волевую победу над «Акроном»
Вчера, 19:28
12
РПЛ. «Локомотив» в большинстве разгромил «Пари НН» (3:0)
Вчера, 19:04
14
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:03
Игрок «Пари НН» – в перерыве матча с «Локо»: «Судья прибил, даже соперникам смешно от происходящего»
Вчера, 18:40
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 19 апреля
Вчера, 18:30
2
Дзюба – после поражения от «Спартака»: «Мы знаем, кто лучший был на поле»
Вчера, 18:18
24
Тренер «Спартака» прокомментировал волевую победу над «Акроном»
Вчера, 18:11
16
Тренер «Акрона» прокомментировал упущенные 2:0 против «Спартака»
Вчера, 18:06
3
Мостовой назвал «тупыми» пенальти в ворота «Акрона»
Вчера, 18:00
5
Бывший судья ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота «Акрона»
Вчера, 17:48
16
Тренеру «Спартака» могут продлить срок дисквалификации
Вчера, 17:33
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 