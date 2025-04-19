Ташуев – после поражения от «Краснодара»: «Ахмат» недоволен господами Карасевым и Москалевым, соперник не нуждается в такой помощи»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался после поражения от «Краснодара» (1:3) в 25-м туре РПЛ.

– Ключевой момент был во втором тайме. Мы посмотрели видео внимательно, почитали комментарии, позвонили нейтральным людям. И я хочу спросить о разнице между попаданием мяча в живот и попаданием в руку. По мнению судьи, мяч попал в живот. Вы представляете, какая разница между ударом в руку и в живот? Я не пойму, у них что, линзы плохие, ну смешно. Господин Сергей Карасев видит, что мяч в животе, он (игрок) что, рожает его?

В ответной атаке допустили детскую ошибку. Делать подкат в штрафной площади можно только в самой последней ситуации, был не тот момент, чтобы катиться. И то там, возможно, мяч попал выше локтя, но это мое мнение.

Поэтому я не считаю, что мы проиграли этот матч. Если бы счет стал 2:1 в нашу пользу, то игра была бы другой. Этим футбол и прекрасен, его обсуждением. Но мы недовольны господином Карасевым и господином Москалевым. Конкретно говорю, что арбитры, которые сегодня судили, не понравились.

– Вы пытались сделать замены и изменить игру, вместо Лечи Садулаева вышел Бернард Бериша. Владислава Камилова сегодня не хватило?

– У нас большая обойма футболистов. Хватило, не хватило – у нас такого нет. Есть и другие футболисты, которые могут сыграть. Бериша вышел вместо Лечи, потому что Садулаев почувствовал себя плохо, сейчас будем разбираться. Там не травма, человек почувствовал себя плохо, решили не рисковать его здоровьем.

Тоже вот, Бериша принимает мяч перед штрафной, стоит, а игрок соперника просто падает, следует свисток о нарушении правил. Наш футболист просто стоит, никого не трогает, сзади игрок «Краснодара» толкается и падает. Какие‑то двойные стандарты немножечко. Я думаю, что «Краснодар», учитывая силу их команды, не нуждается в такой помощи. В кавычках, конечно. Я не могу сказать, что помощь была, но такие грубейшие судейские ошибки… Учитывая, что «вары» там есть и другое.

А что касается анализа матча, то была обоюдоострая игра. Хороший момент был при счете 3:1. (Стало бы) 3:2, а там уже кто знает, что было. Командой доволен, но и ошибок хватало.