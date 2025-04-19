Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Динамо» Мх: Игра состоится 19 апреля, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Москвичев, Краташ, Сыщенко, Прохин, Сидоров, Михайлов, Башич, Рыбчинский, Гюрлюк, Мансилья, Сахархизан.

Главный тренер: Владимир Слишкович

«Динамо» Мх: Магомедов, Табидзе, Аззи, Пальцев, Сундуков, Касинтура, Агаларов, Хоссейннеджад, Шумахов, Мрезиг, Глушков.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

С бонусом от Winline любой матч станет еще интересней! 3 000₽ новым игрокам!