Стали известны стартовые составы на матч 25 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Динамо» Мх: Игра состоится 19 апреля, начало встречи запланировано на 12:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Москвичев, Краташ, Сыщенко, Прохин, Сидоров, Михайлов, Башич, Рыбчинский, Гюрлюк, Мансилья, Сахархизан.
Главный тренер: Владимир Слишкович
«Динамо» Мх: Магомедов, Табидзе, Аззи, Пальцев, Сундуков, Касинтура, Агаларов, Хоссейннеджад, Шумахов, Мрезиг, Глушков.
Главный тренер: Хасанби Биджиев
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Источник: «Бомбардир»