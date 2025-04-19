Слишкович прокомментировал волевую победу «Оренбурга» над «Динамо Мх»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги выигранного матча с «Динамо Мх».

Оренбуржцы дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Набрав 3 очка, «Оренбург» покинул последнее место в РПЛ, опередив «Факел».

– Мы очень хотели этой победы. Очень эмоциональная победа получилась. Думаю, что хорошо подготовились и смогли контролировать встречу.

Наши игроки показали сегодня сердце и желание. Они заслужили эту победу. Я очень рад. Жалко, что не засчитали наш первый гол. Но я доволен Сыщенко и всей командой.

– Реванш удался?

– Думаю, что да. Мы там проиграли со счетом 1:2, здесь выиграли 2:1. Мы показали, что у нас достаточно сил и качества, чтобы обыгрывать такого соперника.