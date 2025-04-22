ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Оренбург» – «Динамо Мх»

«Оренбург» и «Динамо Мх» обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам очной встречи 25-го тура РПЛ.

«Оренбург» попросил разобрать эпизоды на 16-й и 33-й минутах. В первом случае был отменен гол Максима Сыщенко, во втором – не назначен пенальти в ворота махачкалинцев.

«Динамо Мх» запросило оценку момента на 98-й минуте, когда арбитр удалил Муталипа Алибекова за лишение явной возможности забить гол.