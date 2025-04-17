Президент «Урала» предположил, кто стоит за вбросом о договорняке

Григорий Иванов, президент «Урала», отреагировал на информацию, что матч 28-го тура Первой лиги против «Нефтехимика» (3:2) мог быть договорным.
По его мнению, за «вбросом» могут стоять конкуренты по турнирной таблице.
– Нет ли у вас ощущения, что вся шумиха, вбросы по матчу с «Нефтехимиком» – история с юга России?
– Не буду говорить, откуда, но ощущение есть.
– Как элемент борьбы за место в РПЛ.
– Не говорю конкретные команды, но ощущение есть. И какой это элемент борьбы? Это же непорядочно. Взять, вбросить. Говорят о проверке РФС – пожалуйста, мы открыты, проверяйте. Но эта ситуация – бред.
– Конкретизируем: вы считаете, что это могут быть вбросы со стороны конкурентов?
– Конечно. Помнишь, в прошлом году мы приехали играть в Нижний Новгород? Сказали, что мы привезли судьям пять миллионов. А матч мы проиграли. Ну что? Это перед самой игрой с нашим непосредственным конкурентом нам говорят – вот так и так.
- «Урал» пытается за один сезон вернуться в РПЛ.
- Команда на 2 очка отстает от 2-го места, дающего прямую путевку в РПЛ.
- «Нефтехимик» занимает 12-е место.