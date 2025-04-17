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  • Президент «Урала» предположил, кто стоит за вбросом о договорняке

Президент «Урала» предположил, кто стоит за вбросом о договорняке

Сегодня, 20:55
1

Григорий Иванов, президент «Урала», отреагировал на информацию, что матч 28-го тура Первой лиги против «Нефтехимика» (3:2) мог быть договорным.

По его мнению, за «вбросом» могут стоять конкуренты по турнирной таблице.

– Нет ли у вас ощущения, что вся шумиха, вбросы по матчу с «Нефтехимиком» – история с юга России?

– Не буду говорить, откуда, но ощущение есть.

– Как элемент борьбы за место в РПЛ.

– Не говорю конкретные команды, но ощущение есть. И какой это элемент борьбы? Это же непорядочно. Взять, вбросить. Говорят о проверке РФС – пожалуйста, мы открыты, проверяйте. Но эта ситуация – бред.

– Конкретизируем: вы считаете, что это могут быть вбросы со стороны конкурентов?

– Конечно. Помнишь, в прошлом году мы приехали играть в Нижний Новгород? Сказали, что мы привезли судьям пять миллионов. А матч мы проиграли. Ну что? Это перед самой игрой с нашим непосредственным конкурентом нам говорят – вот так и так.

  • «Урал» пытается за один сезон вернуться в РПЛ.
  • Команда на 2 очка отстает от 2-го места, дающего прямую путевку в РПЛ.
  • «Нефтехимик» занимает 12-е место.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига Нефтехимик Урал Иванов Григорий
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Комментарии (1)
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timon2401
1744913418
А вот Червиченко с Канчелкисом уверены что все слухи идут от Спартака… соперник то неудобный был))
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