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«Урал» заподозрили в проведении договорного матча (Sport Baza)

Сегодня, 14:14
9

Матч 28-го тура Первой лиги «Урал» – «Нефтехимик» (3:2) мог быть договорным.

«Матч мог быть договорным. Точнее, второй тайм. По крайней мере, так утверждают несколько участников этой игры.

По словам источников на стадионе, после первого тайма глава «Урала» Григорий Иванов устроил такой разнос футболистам своей команды, что было слышно в пресс-зоне. К этому моменту «Урал» горел со счeтом 2:0.

Источники утверждают, что в перерыве также состоялся разговор Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова. После перерыва ситуация на поле перевернулась на 100 градусов.

В итоге «Урал» забил три гола. Причeм во втором случае игрока уральцев на линии штрафной не держал вообще никто, а потом он попал вратарю в «домик» метров с семи. В третьем же случае игрок «Урала» спокойненько и без особого сопротивления убежал один на один, после чего вратарь сыграл ему в ногу. К слову, на эти же голы во время матча обратил внимание в своeм канале и комментатор Илья Казаков.

При этом ещe один источник утверждает, что после игры Иванов сказал фразу: «Это не команда выиграла, это я выиграл», выходя из раздевалки после матча», – написал телеграм-канал Sport Baza.

  • «Урал» пытается за один сезон вернуться в РПЛ.
  • Команда на 2 очка отстает от 2-го места, дающего прямую путевку в РПЛ.
  • «Нефтехимик» занимает 12-е место.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Первая лига Нефтехимик Урал
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Комментарии (9)
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subbotaspartak
1744629540
Один источник утверждает... Другой рассказывает... Потекло со всех щелей... Факты, пароли, явки, счета....
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IVANRUS777
1744629662
Пипец позорище. Российский футбол во всей красе. Как они там себя называют "лучшая лига в мире".
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Челнинец
1744629715
В первой лиги всегда так, те кто бороться за выход в рпл,всегда покупают такие матчи у команд которым пофиг на турнирную позицию, типа Нефтехимик и Камаз
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ilich55
1744630266
Почему только на 100 градусов, а не на 180!?
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Romeo 123
1744631025
Урал давно играет в договорняки, пора дисквалифицировать
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ScarlettOgusania
1744631491
дядя Гриша и в РПЛ со своим Уралом булки раздвигал за "материальное поощрение" от бом.жей, не зря его фармом называли... а в лучшей лиге мира все клубы играют с "откатами" за сдачу матча...
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