«Урал» заподозрили в проведении договорного матча (Sport Baza)

Матч 28-го тура Первой лиги «Урал» – «Нефтехимик» (3:2) мог быть договорным.

«Матч мог быть договорным. Точнее, второй тайм. По крайней мере, так утверждают несколько участников этой игры.

По словам источников на стадионе, после первого тайма глава «Урала» Григорий Иванов устроил такой разнос футболистам своей команды, что было слышно в пресс-зоне. К этому моменту «Урал» горел со счeтом 2:0.

Источники утверждают, что в перерыве также состоялся разговор Иванова и главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова. После перерыва ситуация на поле перевернулась на 100 градусов.

В итоге «Урал» забил три гола. Причeм во втором случае игрока уральцев на линии штрафной не держал вообще никто, а потом он попал вратарю в «домик» метров с семи. В третьем же случае игрок «Урала» спокойненько и без особого сопротивления убежал один на один, после чего вратарь сыграл ему в ногу. К слову, на эти же голы во время матча обратил внимание в своeм канале и комментатор Илья Казаков.

При этом ещe один источник утверждает, что после игры Иванов сказал фразу: «Это не команда выиграла, это я выиграл», выходя из раздевалки после матча», – написал телеграм-канал Sport Baza.