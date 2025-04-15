Стали известны стартовые составы на матч 1/2 Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Локомотив» и «Ахмат». Игра состоится 15 апреля, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Монтес, Самошников, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Раков, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Жиров, Шатара, Уциев, Исмаэл, Диванович, Гогличидзе, Талал, Бериша, Родриго.

Главный тренер: Сергей Ташуев

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!