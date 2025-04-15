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Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Ахмат»: 15 апреля

Сегодня, 17:13

Стали известны стартовые составы на матч 1/2 Пути регионов Кубка России в котором сыграют «Локомотив» и «Ахмат». Игра состоится 15 апреля, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Монтес, Самошников, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Раков, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Ахмат»: Ульянов, Богосавац, Жиров, Шатара, Уциев, Исмаэл, Диванович, Гогличидзе, Талал, Бериша, Родриго.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ахмат Локомотив
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