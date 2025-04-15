Галактионов прокомментировал кубковую победу «Локомотива» над «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги выигранного матча с «Ахматом».
- Команды встречались в первом этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
- «Локо» одержал волевую победу со счетом 2:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Следующий соперник «Локомотива» в Кубке – проигравший в паре «Зенит» – «Ростов».
– Внутренне были недовольны тем, как складывалась игра в первом тайме. Думали о заменах в перерыве. Но ребята проявили характер, напористость при стандартах.
Решили не торопиться, определенные коррективы внесли, подсказали несколько слов важных. Второй тайм был другой.
Поменяли взаимодействия Самошникова и Сильянова. Были контратаки, которые могли завершиться взятием ворот. Мы были острее и ближе к тому, чтобы забить, чем к тому, чтобы упустить инициативу.
Мы играли уже по счету, хотя в начале и середине второго тайма мы нацеливали ребят на то, чтобы отодвинуть игру от своих ворот.
– Для многих тренеров из топ‑6 Кубок спасет сезон. Нет ли у вас давления?
– Кто кого спасет – это дискуссионный вопрос. Если у кого‑то есть что‑то в голове, это не изменить. Мы находились в разных ситуациях: и когда было совсем плохо, и когда были наверху, в лидерах. Мы все проходили.
В такой большой команде для кого‑то есть давление. Да, есть ошибки, есть моменты, которые мы стараемся переломить. Ребятам честь и хвала, что добились необходимого результата.