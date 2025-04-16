Форвард «Локомотива» объяснил, почему показал болельщику жест «закрыть рот» после гола «Ахмату»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал свой жест с призывом замолчать одному из болельщиков команды после гола в матче с «Ахматом» (2:1) в матче 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Был там один болельщик, весь первый тайм мне матом кричал с трибуны. Мне кажется, так нельзя. Все люди могут ошибаться. Я услышал и посмотрел, где он сидит. И когда забил, я показал ему, что так нельзя делать», – сказал Воробьев.