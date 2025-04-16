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  • Форвард «Локомотива» объяснил, почему показал болельщику жест «закрыть рот» после гола «Ахмату»

Форвард «Локомотива» объяснил, почему показал болельщику жест «закрыть рот» после гола «Ахмату»

Сегодня, 12:18

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал свой жест с призывом замолчать одному из болельщиков команды после гола в матче с «Ахматом» (2:1) в матче 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Был там один болельщик, весь первый тайм мне матом кричал с трибуны. Мне кажется, так нельзя. Все люди могут ошибаться. Я услышал и посмотрел, где он сидит. И когда забил, я показал ему, что так нельзя делать», – сказал Воробьев.

  • После своего гола на 44-й минуте форвард подбежал к трибуне и приложил палец к губам с призывом замолчать.
  • 27-летний Воробьев провел в этом сезоне 32 матча за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 3 передачи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ахмат Локомотив Воробьев Дмитрий
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