Черчесов обвинил Барко в незабитом пенальти Медины в матче с «Динамо Мх»

Бывшему главному тренеру «Спартака» Станиславу Черчесову не понравилось поведение Эсекьеля Барко перед пенальти в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).
По мнению Черчесова, на Барко лежит часть вины за незабитый удар Хесуса Медины, поскольку аргентинец передал мяч с негативом.
«Барко расстроился после того как Медина взял мяч? Ну хорошо, взял твой партнер мяч. Это же не с улицы пришел человек. Это твой партнер. Отдай и поддержи его.
Эсекьель отдал мяч Медине с негативом. А мяч – живое существо. Отдай с удовольствием, скажи, что мы в тебя верим», – пояснил свою позицию Черчесов.
- «Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.
- Медина не забил пенальти после выхода на замену.
- На этой неделе «Спартак» сыграет с «Уралом» и «Акроном».
Источник: «Матч ТВ»