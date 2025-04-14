Черчесов обвинил Барко в незабитом пенальти Медины в матче с «Динамо Мх»

Бывшему главному тренеру «Спартака» Станиславу Черчесову не понравилось поведение Эсекьеля Барко перед пенальти в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).

По мнению Черчесова, на Барко лежит часть вины за незабитый удар Хесуса Медины, поскольку аргентинец передал мяч с негативом.

«Барко расстроился после того как Медина взял мяч? Ну хорошо, взял твой партнер мяч. Это же не с улицы пришел человек. Это твой партнер. Отдай и поддержи его.

Эсекьель отдал мяч Медине с негативом. А мяч – живое существо. Отдай с удовольствием, скажи, что мы в тебя верим», – пояснил свою позицию Черчесов.