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  • Черчесов обвинил Барко в незабитом пенальти Медины в матче с «Динамо Мх»

Черчесов обвинил Барко в незабитом пенальти Медины в матче с «Динамо Мх»

14 апреля 2025, 18:59
17

Бывшему главному тренеру «Спартака» Станиславу Черчесову не понравилось поведение Эсекьеля Барко перед пенальти в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:2).

По мнению Черчесова, на Барко лежит часть вины за незабитый удар Хесуса Медины, поскольку аргентинец передал мяч с негативом.

«Барко расстроился после того как Медина взял мяч? Ну хорошо, взял твой партнер мяч. Это же не с улицы пришел человек. Это твой партнер. Отдай и поддержи его.

Эсекьель отдал мяч Медине с негативом. А мяч – живое существо. Отдай с удовольствием, скажи, что мы в тебя верим», – пояснил свою позицию Черчесов.

  • «Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.
  • Медина не забил пенальти после выхода на замену.
  • На этой неделе «Спартак» сыграет с «Уралом» и «Акроном».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Динамо Мх Спартак Барко Эсекьель Медина Хесус Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Цугундeр
1744647033
Пиппозный какой-то полевой командир вернулся с Казахии.. Трава дурная была, видимо..
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k611
1744647278
Что про это теперь говорить, обратно во времени не вернёшься. Надо было сразу нормально играть, а не пижонить в начале матча и победа была бы обеспечена.
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FWSPM
1744647381
опять про этот пенальти ))) теперь будут целый месяц мусолить а что думает по этому поводу мостовой?
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alefreddy
1744647531
играть надо с первых минут а не на концовку надеяться
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NewLife
1744650063
"А мяч – живое существо." А с овцами умеешь разговаривать ?
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...уефан
1744653817
...а в чём наблюдал негатив со стороны Барко Черчесов? Стыдно не знать или специально не озвучивать, бывшему вратарю такой момент, что это происходило в конце игры и любой отпахавший штатный пенальтист увеличивает в разы шансы на неисполнение данного стандарта положительно...
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САДЫЧОК
1744655479
Физрук и самодур Черчесов-руки прочь от Барко и Спартака!
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zigbert
1744702135
Можно придумать и другие причина по поводу не забитого пенальти. Но теперь все это не имеет никакого смысла.
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