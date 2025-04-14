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  • Реакция президента «Урала» на подозрения в договорном матче

Реакция президента «Урала» на подозрения в договорном матче

Сегодня, 16:06
4

Григорий Иванов, президент «Урала», отреагировал на информацию, что матч 28-го тура Первой лиги против «Нефтехимика» (3:2) мог быть договорным.

– Ну вот что я вам сейчас должен сказать? Какую ситуацию прокомментировать? Я чуть с ума не сошел после первого тайма! Мы же проигрывали 0:2. А теперь пишут про какой-то договорной матч... Хватит херней заниматься! Обалдели? Ну что за люди... Как можно опять про нас такое писать?!

– Пишут, что в перерыве вы подходили к главному тренеру «Нефтехимика» Кириллу Новикову...

– Я? Подходил? Да я даже с ним не здоровался. Вы чего?

– Почему не здоровались?

– Да я его не видел даже. Ни до, ни после игры. Можете у него спросить. Такого не было! Херня какая-то.

– Откуда тогда пошла эта информация?

– Я-то откуда знаю? Кирилл – хороший тренер. Но я с ним никогда не общался.

– Но это правда, что в перерыве вы устроили команде разнос за первый тайм?

– Конечно. А как я должен был реагировать? Устроил... Да.

– Просто некоторых смущает то, как действовали защитники гостей, когда забивал Бевеев...

– Да что ж такое... Почему все придумывают на ровном месте? Вы бы видели счастье Бевеева... У нас же забивают только защитники. С «КАМАЗом» дубль оформил Итало, теперь Бевеев. Разве плохо? Зачем все время искать негатив? Почему никто не пишет, как шикарно сыграл Бевеев! Убрал соперника и в дальний угол попал. Технично все. Покатил туда, куда надо! При чем тут игрок «Нефтехимика»?

– Имеют в виду второй гол, когда Кахидзе отошел в сторону.

– А что – второй гол? Ну что за бред? Защитник стоял в стороне и ничего не делал... А Бевеев забил, да? Ну заканчивайте уже! Зачем такое писать. Нервировать меня! Чего они мне желают? Слов нет!

– Что с Селиховым? По-прежнему болеет? Сыграет ли со «Спартаком»?

– Пока не могу сказать, сыграет он или нет. Решение будет принято в день матча со «Спартаком». Мне еще сегодня доктора скажут. Он уже начал тренироваться. Сам Саша говорит, что готов выйти. Но мы еще посмотрим. Главное, чтобы не было рецидива...

– Вы в этом сезоне смотрите матчи из ложи?

– Почему это в ложе? Со скамейки, просто с другой стороны.

– В смысле?

– Я раньше смотрел игры рядом с тренерским штабом. Сейчас отсел чуть подальше. Рядом с докторами. Так что по-прежнему смотрю матчи от бровки, с поля. Мне это больше нравится.

– Как вам игра «Урала» весной?

– Много очков потеряли и осенью, и весной. Но я вот думаю: что лучше? При плохой игре брать три очка или при хорошем футболе уступать? Вопрос... С «КАМАЗом» и «Нефтехимиком» мы выглядели не очень. Первый тайм с нижнекамцами просто безобразный. Мне реально едва плохо не стало. А теперь про нас такое пишут...

– С командой полетите на матч со «Спартаком»?

– На игре буду. Внимательнее смотрите, где буду сидеть во время матча со «Спартаком».

  • «Урал» пытается за один сезон вернуться в РПЛ.
  • Команда на 2 очка отстает от 2-го места, дающего прямую путевку в РПЛ.
  • «Нефтехимик» занимает 12-е место.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Нефтехимик Урал Иванов Григорий
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Комментарии (4)
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subbotaspartak
1744636919
Высасывают из пальца... и не только.
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FWSPM
1744637164
неважно где ты будешь сидеть...корвалол не забудь
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andrei-sarap-yandex
1744640251
ФАКЕЛ И УРАЛ САМЫЕ ЛЖИВЫЕ ....гори гори ярко ярко ФАКЕЛ в ПЕРВОЙ ЛИГЕ как АМКАР
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