Стали известны стартовые составы на матч 24 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и «Ростов». Игра состоится 12 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Тодорович, Ибишев, Гандри, Камилов, Уткин, Садулаев, Зорин, Мелкадзе, Самородов.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Ростов»: Ятимов, Сако, Поярков, Вахания, Осипенко, Щетинин, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Джонатан Альба

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