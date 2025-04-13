В «Ахмате» объяснили блэкаут во время матча РПЛ

В пресс-службе «Ахмата» высказались о ситуации во время матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

Во 2-м тайме на арене погас свет.

Ранее подобное на стадионе в Грозном уже происходило. В 2011 году свет погас по ходу матча «Терек» – «Спартак».

«Ахмат» – в зоне переходных матчей РПЛ.

«В середине второго тайма произошел сбой электроснабжения на городской подстанции, вследствие чего частично погасли прожекторы (лампы металло‑галогенные) спортивного освещения на стадионе. Лампы частично погасли из‑за напряжения, не все. Для их повторного розжига требуются определенные минуты. Через считанные минуты игра была возобновлена.

На футболистах, которые эти минуты провели в подтрибунном помещении, это никак не сказалось», – сказали в «Ахмате».