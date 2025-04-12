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  • РПЛ. «Ахмат» взял верх над «Ростовом» (2:1), по ходу игры на стадионе погас свет

РПЛ. «Ахмат» взял верх над «Ростовом» (2:1), по ходу игры на стадионе погас свет

Сегодня, 21:39
25

«Ахмат» в Грозном выиграл у «Ростова» со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России.

Все голы в матче были забиты после перерыва. Хозяева открыли счет на 51-й минуте, когда Надер Гандри реализовал пенальти. На 67-й Максим Самородов увеличил преимущество «Ахмата».

На 70-й минуте на стадионе погас свет и игра была приостановлена на 10 минут.

После возобновления встречи гости забили один мяч. На 75-й минуте отличился Николай Комличенко.

«Ахмат» поднялся на 13-е место в РПЛ с 23 очками после 24 туров. Беспроигрышная серия команды достигла 9 матчей подряд во всех турнирах.

«Ростов» идет 8-м с 33 очками.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гандри, 51 (с пенальти); 2:0 – Самородов, 67; 2:1 – Комличенко, 75.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат
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Комментарии (25)
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Mirak92
1744483455
Ростов все. Ал-ля Рубин. Поиграли и хватит
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FWSPM
1744483631
упорная борьба за место в середине таблицы продолжается
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ЗаЖиМ
1744483754
Чехи гады, ещё и свет выключили...
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...уефан
1744483777
...Ахмат-два, Ростов-раз. Расчет окончен. Как и окончен сезон для Ростова, судя по игре ростовчан. Грозный с умной игрой и победой. Потушили свет сопернику)...
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FWSPM
1744484091
Зорина надо было не в аренду сплавлять а поставить вместо денисова парень с пасом и с ударом но у кого то даже на это элементарно мозгов не хватило
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FWSPM
1744484135
что до игры то не удивлен ахмат на ходу хлопнули никчемных дельфиненко
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ySS
1744484283
Ростов доигрывает чемпионат. Задача на сезон выполнена, перспективы туманны. Грозный с победой, кто больше хотел, тот и выиграл.
Ответить
Pourquoi pas
1744484893
Мои аплодисменты Грозному! Переиграли нас по всем показателям! Вам нужнее!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1744485506
Торговцы очками с Дона, подарили Дону 3 очка)))
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кайрос
1744485998
Смотрю на эту суету в комментах и акуеваю. В.ойна идет. Сотни тысяч убитых, раненых. А этим козлам важнее чья команда победила.
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