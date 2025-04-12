РПЛ. «Ахмат» взял верх над «Ростовом» (2:1), по ходу игры на стадионе погас свет

«Ахмат» в Грозном выиграл у «Ростова» со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России.

Все голы в матче были забиты после перерыва. Хозяева открыли счет на 51-й минуте, когда Надер Гандри реализовал пенальти. На 67-й Максим Самородов увеличил преимущество «Ахмата».

На 70-й минуте на стадионе погас свет и игра была приостановлена на 10 минут.

После возобновления встречи гости забили один мяч. На 75-й минуте отличился Николай Комличенко.

«Ахмат» поднялся на 13-е место в РПЛ с 23 очками после 24 туров. Беспроигрышная серия команды достигла 9 матчей подряд во всех турнирах.

«Ростов» идет 8-м с 33 очками.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гандри, 51 (с пенальти); 2:0 – Самородов, 67; 2:1 – Комличенко, 75.

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