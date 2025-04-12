Агаларов – о судействе в матче со «Спартаком»: «Нам не привыкать»

Нападающий «Динамо Мх» Гамид Агаларов дал комментарий по итогам игры 24-го тура РПЛ против «Спартака».

«Нам не привыкать, чтобы против нас фолы где‑то не видели. Главное, что взяли три очка. Тему судейства не хочу затрагивать.

Момент с пенальти – 50 на 50. Я смотрел студию, Лапочкин тоже сказал, что это момент 50 на 50», – сказал Агаларов.