Агаларов – о судействе в матче со «Спартаком»: «Нам не привыкать»

Нападающий «Динамо Мх» Гамид Агаларов дал комментарий по итогам игры 24-го тура РПЛ против «Спартака».
«Нам не привыкать, чтобы против нас фолы где‑то не видели. Главное, что взяли три очка. Тему судейства не хочу затрагивать.
Момент с пенальти – 50 на 50. Я смотрел студию, Лапочкин тоже сказал, что это момент 50 на 50», – сказал Агаларов.
- Москвичи дома уступили со счетом 1:2.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Игру судил Виталий Мешков.
- Он поставил пенальти после вмешательства ВАР за попадание мяча в руку – Хесус Медина пробил в перекладину.
Источник: «Матч ТВ»