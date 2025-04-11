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  • Тренер махачкалинского «Динамо» объяснил, за счет чего удалось обыграть «Спартак»

Тренер махачкалинского «Динамо» объяснил, за счет чего удалось обыграть «Спартак»

Вчера, 23:57
5

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев подвел итоги выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Москвичи дома уступили со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Понятно, что сегодняшний матч, наверное, по‑другому не мог сложиться. Нам нужно было проявить лучшие качества: борьба, единоборства, агрессия, организованность как в обороне, так и в атаке. Рад, что у нас это получилось, что удалось порадовать наших болельщиков.

Рад, что ребята смогли проявить себя именно с той стороны, с которой мы бы хотели, чтобы они себя проявили. Они показали характер, бойцовский дух и хорошие умения.

– Агрессия с первых минут матча – это был план на игру?

– Я перед игрой сказал, что нам нельзя отходить от своих принципов.

– Что думаете по эпизоду с пенальти?

– Мне сложно сказать, был там пенальти или нет. Считаю, что в эпизоде с пенальти хорошо действовал наш вратарь.

В целом Тимур Магомедов провел хороший матч, на хорошем уровне.

– Что нужно делать, чтобы у команды не было эмоциональной выхолощенности?

– Сейчас будет пауза – восемь дней. У нас будет время восстановиться, прийти в порядок.

Как говорит наш президент Гаджи Гаджиев, 15 минут порадуемся, а затем – подготовка к следующей важной игре.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Биджиев Хасанби
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Комментарии (5)
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fakeid
1744405512
ы.
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pasha-ansh@mail.ru
1744406329
я болела ЦСКА но как то был в ах..е даже не знаю радоватся или нет молодцы махачкалинцы ребята бойцы
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Жека 1988
1744406931
Бла бла бла, статистику посмотреть и все понятно, ну повезло сегодня, молодцы
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Everest13
1744407216
Че объяснять сначала запугали забили потом грамотно удержали а вторая которая успела обосраться вначале просто не смогла нормально играть в обосранных штанишках))))
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Интерес
1744407234
Молодцы.
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