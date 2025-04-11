Тренер махачкалинского «Динамо» объяснил, за счет чего удалось обыграть «Спартак»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев подвел итоги выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Спартака».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Понятно, что сегодняшний матч, наверное, по‑другому не мог сложиться. Нам нужно было проявить лучшие качества: борьба, единоборства, агрессия, организованность как в обороне, так и в атаке. Рад, что у нас это получилось, что удалось порадовать наших болельщиков.

Рад, что ребята смогли проявить себя именно с той стороны, с которой мы бы хотели, чтобы они себя проявили. Они показали характер, бойцовский дух и хорошие умения.

– Агрессия с первых минут матча – это был план на игру?

– Я перед игрой сказал, что нам нельзя отходить от своих принципов.

– Что думаете по эпизоду с пенальти?

– Мне сложно сказать, был там пенальти или нет. Считаю, что в эпизоде с пенальти хорошо действовал наш вратарь.

В целом Тимур Магомедов провел хороший матч, на хорошем уровне.

– Что нужно делать, чтобы у команды не было эмоциональной выхолощенности?

– Сейчас будет пауза – восемь дней. У нас будет время восстановиться, прийти в порядок.

Как говорит наш президент Гаджи Гаджиев, 15 минут порадуемся, а затем – подготовка к следующей важной игре.